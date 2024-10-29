　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東男與女友吵架徘徊漁港　警電聯開導「聽海浪拍打聲」找到他

▲枋寮警分局枋寮派出所副所長何宥廷與警員陳修義在海邊找到該男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局枋寮派出所副所長何宥廷與警員陳修義在海邊找到該男子。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名男子與女友吵架心情低落，出現負面想法，枋寮警分局員警獲報，根據「可以看到海巡的位置」以及海浪拍打岸邊的聲音線索，在枋寮海邊找到他，進行安撫及時阻止可能發生的憾事。

枋寮警分局枋寮派出所副所長何宥廷與警員陳修義日前執行巡邏勤務時，突然接獲1名女子報案稱男友心情低落，於枋寮漁港附近徘徊，擔心發生意外。

員警立即撥打報案女子提供的電話，積極與其男友通話，透過電話開導安慰情緒的同時並藉由背景聲訊與對話中得知「可以看到海巡的位置」以及海浪拍打岸邊的聲音等線索展開地毯式搜索，終於在漁港外的堤防上找到他，成功阻止了憾事發生。

據悉，該男子與女友發生爭執起口角，導致他心情低落，引發女友緊張，才求助警方。

枋寮分局長林俊雄肯定枋寮所同仁積極作為阻止憾事發生，呼籲民眾以理性溝通化解歧見與衝突，切勿因一時衝動而做出使家人親友悲痛的憾事，心情低落時可尋求親朋好友的陪伴聊天，也可撥打全國自殺防治24小時服務安心專線0800-788-995(請幫幫-救救我)求助，若民眾需緊急協助請直撥110、119。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕
6歲私生女繼承1500萬卻要繳稅5千萬　宣告違憲
快訊／又安打追加保險分　道奇4比0洋基
快訊／康芮來襲　兩大產險暫停旅遊不便險投保
康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修　最新預測曝
康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」
快訊／五月天演唱會宣布延期
獨／大谷翔平50轟球價值破億　海關認定進口免稅
康芮變強又加速估周四觸陸　狂風暴雨區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南29歲男駕車過彎自撞！橫掃9機車、5店家　現場慘狀曝

爽拿7000萬賄賂！綠高官「勾結土地開發商」　藏鏡人角色曝光

休旅車左轉「撞飛斑馬線行人」！他躺地不起　女駕駛喊：沒看到人

快訊／長住客陳屍高雄商旅！房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕　

6歲私生女繼承1500萬卻要繳5千萬稅　大法官宣告違憲！發回更審

狠巴頭+噴辣椒水！恐怖男騎車隨機傷人　淡大周邊2個月5人受害

詐騙監控手駕BMW逃逸　被逼開進臨檢站「滿滿的警察」下場慘

屏東男與女友吵架徘徊漁港　警電聯開導「聽海浪拍打聲」找到他

快訊／台鐵自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」宣告死亡

屏東女加入「張國煒投資群組」要匯90萬　行員通報警方攔阻

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

台南29歲男駕車過彎自撞！橫掃9機車、5店家　現場慘狀曝

爽拿7000萬賄賂！綠高官「勾結土地開發商」　藏鏡人角色曝光

休旅車左轉「撞飛斑馬線行人」！他躺地不起　女駕駛喊：沒看到人

快訊／長住客陳屍高雄商旅！房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕　

6歲私生女繼承1500萬卻要繳5千萬稅　大法官宣告違憲！發回更審

狠巴頭+噴辣椒水！恐怖男騎車隨機傷人　淡大周邊2個月5人受害

詐騙監控手駕BMW逃逸　被逼開進臨檢站「滿滿的警察」下場慘

屏東男與女友吵架徘徊漁港　警電聯開導「聽海浪拍打聲」找到他

快訊／台鐵自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」宣告死亡

屏東女加入「張國煒投資群組」要匯90萬　行員通報警方攔阻

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能彌平各界需要

台南29歲男駕車過彎自撞！橫掃9機車、5店家　現場慘狀曝

爽拿7000萬賄賂！綠高官「勾結土地開發商」　藏鏡人角色曝光

休旅車左轉「撞飛斑馬線行人」！他躺地不起　女駕駛喊：沒看到人

伴侶會不會出軌「面相」早注定！專家秀AI生成照：外遇男都長這樣

大谷翔平帶傷上陣非最佳狀態　教頭：存在感強大

快訊／長住客陳屍高雄商旅！房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕　

青埔房東「人頭戶辦新青安」！怕被罰要求提前退租、取消補助

美國大選在即　卓榮泰：相信美國主要政黨對美台關係有絕對高度共識

6歲私生女繼承1500萬卻要繳5千萬稅　大法官宣告違憲！發回更審

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

社會熱門新聞

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

將閨蜜頭「泡在王水」！清大三角戀爆凶殺

即／新北15歲男學生校園墜樓！送醫搶救不治

即／自強號接駁列車撞行人　64歲男「2度斷氣」死亡

香山國三6車車禍　廂型車被夾扁2男亡

兒子拒養失智父　法院判准

即／BMW猴家遭蛋洗！24歲男當場被逮

板橋電梯3條鋼索全斷　竟可用手扭裂

苗栗女代接1次電話　代價關2年10個月

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

桃園女童遭強擄侵犯！　中度身心障礙男：只是想做朋友

女童遭侵犯嚇到狂抖　熱心運將出手救人

更多熱門

相關新聞

屏東女加入「張國煒投資群組」　要匯90萬被攔阻　

屏東女加入「張國煒投資群組」　要匯90萬被攔阻　

莊姓女子到華南潮州銀行欲匯款90萬元，行員查覺有異，聯絡轄區的潮州警分局員警到場處理，她供說係加入張國煒Line投資群組，員警根據她資料分析，得知又是詐騙集團手法，成功勸阻她受騙。

高雄警官涉酒駕！民眾檢舉活逮

高雄警官涉酒駕！民眾檢舉活逮

獨居老人倒臥路旁　台東警護送返家

獨居老人倒臥路旁　台東警護送返家

女律師陪當事人報案被要求離開　警方回應了

女律師陪當事人報案被要求離開　警方回應了

職業賭場藏屏東村莊　警突襲逮26人

職業賭場藏屏東村莊　警突襲逮26人

關鍵字：

枋寮警察口角吵架海邊

讀者迴響

熱門新聞

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面