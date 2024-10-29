屏東男與女友吵架徘徊漁港　警電聯開導「聽海浪拍打聲」找到他

▲枋寮警分局枋寮派出所副所長何宥廷與警員陳修義在海邊找到該男子。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名男子與女友吵架心情低落，出現負面想法，枋寮警分局員警獲報，根據「可以看到海巡的位置」以及海浪拍打岸邊的聲音線索，在枋寮海邊找到他，進行安撫及時阻止可能發生的憾事。

枋寮警分局枋寮派出所副所長何宥廷與警員陳修義日前執行巡邏勤務時，突然接獲1名女子報案稱男友心情低落，於枋寮漁港附近徘徊，擔心發生意外。

員警立即撥打報案女子提供的電話，積極與其男友通話，透過電話開導安慰情緒的同時並藉由背景聲訊與對話中得知「可以看到海巡的位置」以及海浪拍打岸邊的聲音等線索展開地毯式搜索，終於在漁港外的堤防上找到他，成功阻止了憾事發生。

據悉，該男子與女友發生爭執起口角，導致他心情低落，引發女友緊張，才求助警方。

枋寮分局長林俊雄肯定枋寮所同仁積極作為阻止憾事發生，呼籲民眾以理性溝通化解歧見與衝突，切勿因一時衝動而做出使家人親友悲痛的憾事，心情低落時可尋求親朋好友的陪伴聊天，也可撥打全國自殺防治24小時服務安心專線0800-788-995(請幫幫-救救我)求助，若民眾需緊急協助請直撥110、119。

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