創意公車亭「椅子被拔走」！ETtoday家外媒體與多力多滋打造新地標　籲民眾愛惜

▲敦化路創意公車亭再遭損壞！ETtoday家外媒體與多力多滋打造北市新地標 。（圖／ETtoday家外媒體）

記者王威智／採訪報導

敦化南路的步道公園近期成為市民和遊客的新熱點，因其中的敦化站的公車亭經過ETtoday家外媒體與多力多滋（Doritos）的聯手改造，轉身成為一個充滿美式風情的餐廳模樣。然而，這項創意裝置卻因民眾的行為頻遭損壞，引發了討論。

「美式餐廳」為主題的公車亭裝置，是ETtoday家外媒體與多力多滋的最新大型廣告方案。裝置裡的圓形美式餐椅和吧台桌，讓等車的民眾彷彿置身於熱鬧的美國餐廳中，增添等車的樂趣。然而，這樣的創意設置一經推出，便在短時間內遭到不少民眾的破壞。尤其是公車亭裡的復古美式圓椅，剛一推出即有椅子被拔起，甚至有人順手將椅子直接搬離現場。

▲ETtoday家外媒體與多力多滋將忠孝敦化站公車候車亭打造成美式餐廳風格，晚上別具氛圍，成為北市民眾搶拍照的新地標 。（圖／ETtoday家外媒體）

ETtoday家外媒體近年來積極投入家外廣告的創新方案，以突破傳統廣告的侷限，讓品牌傳達更加生動且貼近生活。這次與多力多滋合作推出的美式餐廳公車亭，便是融合品牌文化與都市空間的一次嘗試，同時為市民帶來耳目一新的生活體驗。面對公車亭裝置頻遭破壞的情況，ETtoday家外媒體積極投入人力進行搶修和更新，也呼籲市民珍惜這些創意設施。

▲面對公車亭裝置頻遭破壞的情況，ETtoday家外媒體積極投入人力進行搶修和更新 。（圖／ETtoday家外媒體）