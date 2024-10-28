快訊／翡翠水庫緊急發布「放水警戒」！　遠離新店溪、北勢溪

▲康芮颱風進逼！翡翠水庫發布水庫放水警戒，市民務必注意安全。（圖／讀者提供）

記者邱晟軒／綜合報導

隨著康芮颱風逐漸逼近台灣，台北翡翠水庫管理局稍早緊急宣布「水庫放水警戒」，今（28日）17時起進行放水。水庫下游的北勢溪、新店溪居民務必提高警覺，遠離河床，確保安全。

中央氣象署最新預測顯示，康芮颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方約1000公里處，正以減慢的速度向西北方向移動，預計在周四、周五最接近台灣。

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台北市災害應變中心提醒，颱風康芮的路徑持續向西修正，發布颱風警報的機率相當高。預計從30日開始，台灣將受到颱風外圍環流及東北季風的影響，31日至11月1日為颱風影響最為顯著的時期。

▲翡翠水庫發布「水庫放水警戒」細胞廣播。（圖／讀者提供）

台北市水利處為確保各項防汛設施的安全性，包括堤防、疏散門、抽水站、抽水機組、沉沙池（含閘閥門）及扇閘（閥）門，今年汛期前的檢查工作已全數完成。因應颱風可能來襲，水利處於今（28）日啟動颱風前不定期巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池及抽水站在颱風來臨前的安全性，落實防汛整備。

水利處提醒市民，康芮颱風外圍環流加上東北季風所帶來的降雨可能引發河川水位上漲，呼籲市民於颱風期間避免前往河濱區域活動。河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」的管制措施，水利處特別提醒民眾，在宣布「只出不進」管制執行4小時後，市府將展開堤外滯留車輛拖吊作業。請民眾留意颱風動態及疏散門管制消息，擁有停放於河川區內車輛的車主，可至臺北市停車工程管理處網站登錄車輛資訊，以收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

如在管制後4小時內未移置車輛，將依車型大小處以1,800至4,800元罰鍰，且經拖吊之車輛須另繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人務必注意。