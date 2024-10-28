　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男孤獨死成木乃伊！7賊闖入「伴屍3個月」白吃白住　驚悚案情曝

▲命案，他殺，殺人，調查，屍體，血腥。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲ 警方發現時死者已身亡逾3個月。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州發生一起驚悚事件，一名獨居的7旬男子在家中「孤獨死」，陳屍浴缸逾3個月後被警方發現時，遺體已經木乃伊化，未料這段期間竟有7名竊賊擅闖入內白吃白住，還竊取死者錢財花天酒地，案情曝光後令外界震驚。

根據《紐約郵報》，喬治亞州科布郡警方月初前往士麥那市（Smyrna）一間民宅進行安全訪查，發現獨居的71歲屋主衛斯特布魯克（Robert Westbrook）陳屍家中，死因為自然死亡，遺體泡在浴缸裡至少3個月後嚴重腐爛，已經木乃伊化，現場跡象卻顯示，這段期間內曾有其他人住在屋內。

警方指出，衛斯特布魯克的房子在他死後遭人闖入，臥室一片狼藉，抽屜被洗劫一空，有些物品卻顯示有人生活的痕跡，垃圾桶似乎有人定期清理。

隔天有鄰居報案稱看見死者屋裡有人，員警趕抵便發現4名嫌犯正將死者財物裝進車上，準備載著贓物逃跑，包括他的錢財、信用卡和電子產品。警方隨後又在附近加油站找到死者失竊的車輛，以及另外3名偷車的嫌犯，當時他們正用死者的錢購買彩券。

7名嫌犯彼此互相認識，且部分在當地有犯罪紀錄。警方指責，他們完全喪失道德觀念，「他們闖進別人家，發現主人死在地上卻沒有打911，而是選擇住下來」。

這起事件令附近鄰居震驚不已，警方也提到，死者家門外長滿雜草和植物，看起來就像廢棄房屋，容易成為襲擊目標，因此呼籲大眾，若附近有年長鄰居的房子雜草叢生，不妨主動關心，以免類似悲劇發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／康芮最快周四晚登陸花東　氣象署曝颱風假落點
琳妲爆家寧「私下很正常」！　曝真實互動
飛一半玻璃裂了！航班緊急迫降　乘客下機傻眼：怎是台北
男大生控「多嘴回1句」被資遣！　SUBWAY還原真相
日執政黨大敗「日圓又降！」　旅日達人示警：小心滿手血
快訊／台中保全3天沒上班...破門驚見已腐敗發臭
快訊／裁定出爐！　應曉薇再延押2個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機急迫降　乘客下機傻眼：怎是台北

男孤獨死成木乃伊！7賊闖入「伴屍3個月」白吃白住　驚悚案情曝

女在機場顧著拍照　倒車意外衝進「運轉中飛機螺旋槳」重傷亡

38歲金店老闆升格當婆婆超霸氣！　豪擲黃金、房產送媳婦

美麥當勞肉餅非大腸桿菌來源　恢復販售四盎司牛肉堡

川普出名「輸不起」　這次再敗會如何？專家曝2可能性

自民黨選舉慘敗！石破茂激起黨內「嚴重不滿」　恐淪最短命首相

超狂阿嬤「跳傘慶90歲生日」！1萬英尺高空躍下　一家4代全到了

19歲人妻野餐遭「多男輪流性侵」　丈夫被綁樹上全程目睹

賀錦麗重結盟、川普以美為先　外媒：川普執政「美外交恐大轉彎」

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機急迫降　乘客下機傻眼：怎是台北

男孤獨死成木乃伊！7賊闖入「伴屍3個月」白吃白住　驚悚案情曝

女在機場顧著拍照　倒車意外衝進「運轉中飛機螺旋槳」重傷亡

38歲金店老闆升格當婆婆超霸氣！　豪擲黃金、房產送媳婦

美麥當勞肉餅非大腸桿菌來源　恢復販售四盎司牛肉堡

川普出名「輸不起」　這次再敗會如何？專家曝2可能性

自民黨選舉慘敗！石破茂激起黨內「嚴重不滿」　恐淪最短命首相

超狂阿嬤「跳傘慶90歲生日」！1萬英尺高空躍下　一家4代全到了

19歲人妻野餐遭「多男輪流性侵」　丈夫被綁樹上全程目睹

賀錦麗重結盟、川普以美為先　外媒：川普執政「美外交恐大轉彎」

康芮「最快周四晚登陸花東」對決中央山脈　氣象署曝颱風假落點

14年共1死639傷！新北大橋「閃電彎」事故頻傳　縮減汽車道改善

台中BMW猴坦承肇事前一天拉K　法院裁定羈押理由曝

高國輝任打教坦言會手癢　輔佐彭政閔期待年輕選手為國爭光

101景觀房28折起！ITF萬豪、國泰「12家飯店住宿優惠」一次看

是不是瘋了！台灣人「喝冬蔭功」震驚泰國人　正確吃法曝光

陸白酒產業迎「雙11」電商價格戰！　飛天茅台價格跌至9341元

台申請CPTPP關鍵年　李彥秀獻策「以兩岸三地同時加入」最可行

賓士第3季銷量衰退「電動車、PHEV油電最慘」　稅前利潤大降-48%

同志遊行驚見18禁女優現身！蹦出「超巨車頭燈」　路人驚喜搶拍

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

19歲人妻遭多男性侵　丈夫綁樹全程目睹

泰網紅騙19億躲藏2年　因一事遭逮

康芮漸增強　日氣象廳估「11月1日花東登陸」

14歲少女聽音樂等車　被問路男拖樹叢性侵

3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退...網震驚

男友躲行李箱被悶死！女謀殺罪成立

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

石破茂恐成「任期最短命日相」！　為自民黨眾院大選失利負責

15年首見！日眾院大選執政聯盟未過半

伊朗總統：不尋求對以色列開戰　準備好適當回應

停車場撿到錢拿去買刮刮樂　他竟刮中3200萬

38萬鑽戒弄丟！垃圾場挖30小時結局曝光

更多熱門

相關新聞

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師提5點：太可怕了

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師提5點：太可怕了

桃園一名國小女童昨（27）日上午在龜山區某路段，遭未成年少年當街強拉侵犯，在曝光的27秒畫面中，女童奮力掙扎、呼救，仍無法擺脫對方，引發輿論譁然。對此，律師李怡貞列出5點告誡家長，也感嘆「現在真的不一樣了，請家長盡可能陪伴孩子上下學。」

女慣竊偷神明金牌被傳喚　宮廟銀幣遭竊也是她幹的

女慣竊偷神明金牌被傳喚　宮廟銀幣遭竊也是她幹的

行人庇護島又出事！高雄男「切西瓜」猛撞

行人庇護島又出事！高雄男「切西瓜」猛撞

正濱漁港彩虹屋頂加「鐵皮4F掉落」　路過民眾驚

正濱漁港彩虹屋頂加「鐵皮4F掉落」　路過民眾驚

日客機疑遇鳥擊！　起飛後緊急返航回名古屋

日客機疑遇鳥擊！　起飛後緊急返航回名古屋

關鍵字：

喬治亞州孤獨死竊賊驚悚安全

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師提5點：太可怕了

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面