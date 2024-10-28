男孤獨死成木乃伊！7賊闖入「伴屍3個月」白吃白住　驚悚案情曝

▲ 警方發現時死者已身亡逾3個月。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州發生一起驚悚事件，一名獨居的7旬男子在家中「孤獨死」，陳屍浴缸逾3個月後被警方發現時，遺體已經木乃伊化，未料這段期間竟有7名竊賊擅闖入內白吃白住，還竊取死者錢財花天酒地，案情曝光後令外界震驚。

根據《紐約郵報》，喬治亞州科布郡警方月初前往士麥那市（Smyrna）一間民宅進行安全訪查，發現獨居的71歲屋主衛斯特布魯克（Robert Westbrook）陳屍家中，死因為自然死亡，遺體泡在浴缸裡至少3個月後嚴重腐爛，已經木乃伊化，現場跡象卻顯示，這段期間內曾有其他人住在屋內。

警方指出，衛斯特布魯克的房子在他死後遭人闖入，臥室一片狼藉，抽屜被洗劫一空，有些物品卻顯示有人生活的痕跡，垃圾桶似乎有人定期清理。

隔天有鄰居報案稱看見死者屋裡有人，員警趕抵便發現4名嫌犯正將死者財物裝進車上，準備載著贓物逃跑，包括他的錢財、信用卡和電子產品。警方隨後又在附近加油站找到死者失竊的車輛，以及另外3名偷車的嫌犯，當時他們正用死者的錢購買彩券。

7名嫌犯彼此互相認識，且部分在當地有犯罪紀錄。警方指責，他們完全喪失道德觀念，「他們闖進別人家，發現主人死在地上卻沒有打911，而是選擇住下來」。

這起事件令附近鄰居震驚不已，警方也提到，死者家門外長滿雜草和植物，看起來就像廢棄房屋，容易成為襲擊目標，因此呼籲大眾，若附近有年長鄰居的房子雜草叢生，不妨主動關心，以免類似悲劇發生。