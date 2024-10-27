轟政府「下三濫手段」要押柯文哲　館長怒吼「賴清德放人」

▲館長陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨今（27日）在愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，聲援因京華城案遭到羈押的黨主席柯文哲。 對此，與民眾黨友好的「館長」陳之漢受邀發言，他表示，民眾黨的遊行宣講，看來賴總統絲毫不在乎，沒有證據就編證據，自己跟民眾黨很熟，都沒聽過橘子這個人，根本不知道她是誰，結果搞了這個人出來，現在要延押，大家同意嗎？他批評，現在政府愛怎麼押就怎麼押，柯文哲爸爸躺在醫院病危，結果搞這種下三濫的手段，呼籲賴清德放人！

館長開場先表示，很感動這3次出席民眾黨活動，都是人山人海，雖然網路上很多人說他們只有30個人，真希望網路上青鳥的支持者，可以來現場看。民眾黨舉辦遊行集會都非常有意義，跟民進黨比起來實在差非常多。

談到「國會改革釋憲」，館長表示，賴清德是一位相當可怕的魔鬼，民眾黨做了多少努力，今年年初好不容易，大家從早上7點到晚上12點，相信現在很多觀眾朋友也一直在看的「國會改革法案」，當時他想「民進黨你死定了」，立法院通過的法案，政府一定得遵守，但到了最近兩三天釋憲結果出爐，他覺得國家已經進入一個獨裁的國家。

館長批評，台灣是一個很可笑的國家，每天在講民主自由，執政黨還叫民主進步黨，但真的很丟臉，他們還敢用這個名字，台灣的死刑介於有跟沒有之間，而台灣的立法委員也介於有跟沒有之間。

館長說，國會改革釋憲，變成「你可以查，但是我可以說謊」，這到底什麼國家社會，再講一次這次釋憲結果很簡單，立法院可不可以查？當然可以查、查的時候可以怎麼樣？不能怎麼樣、質詢可以要求拿什麼東西看？就不拿給你看、最終想怎麼樣？沒怎麼樣，質詢站在台上10分鐘然後下台。

談到「電價」，館長認為，國家這麼多年來就是這樣搞，人民的納稅錢一直浪費，大家看到電費單的時候，有沒有覺得像鬼故事？真的是超可怕的鬼故事，繳電費時好像開冷氣一樣，從腳底冷到了頭上，這個洞還沒有結束，賴清德總統要繼續這樣幹、大家等著繼續撥補台電、繼續漲電價。

談到「柯文哲延押」，館長說，最慘的就是柯文哲又要延押，民眾黨10、20場的遊行宣講，看來賴總統絲毫不在乎，沒有證據就編證據，自己跟民眾黨很熟，都沒聽過橘子這個人，根本不知道她是誰，結果檢調搞了這個人出來，然後叫名嘴、媒體放話完，現在要延押，大家同意嗎？

館長再說，現在的民進黨政府愛怎麼幹就怎麼幹、愛怎麼押就怎麼押，所以今天真想請賴清德來看看，柯文哲爸爸躺在醫院病危，結果搞這種下三濫的手段，賴清德放人！

▼台灣民眾黨舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動。（圖／記者周宸亘攝）

館長強調，台灣人民一定要持續關注這件事，所有網路上的網軍、政論節目都希望民眾黨越來越沒人，接下來兩個月為什麼要延押柯文哲？就是要看「民眾黨要怎麼搞，後續一定會沒人」，所以不管主席在不在，大家一定要堅定的支持，不用害怕，民眾黨的8席戰將還是非常強，這次立法院哪個黨表現最好？就是民眾黨。

最後，館長強調，他相信柯文哲如果今天能看到這幕，一定很感動，也謝謝大家在鋪天蓋地的輿論攻擊，還能堅定的相信，無論怎麼樣，台灣必須要有第三大政黨，謝謝大家來到現場，支持盼望著主席回家，謝謝各位。



▼台灣民眾黨舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動。（圖／記者周宸亘攝）