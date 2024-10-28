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家寧遭懷疑「加入心靈課程」！　陳沂公開洗腦黑幕：超邪教的啦

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

▲家寧新影片舉止詭異被質疑誤入邪教，在網路上引發熱烈討論。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

記者邱晟軒／綜合報導 

YouTuber家寧日前開設新頻道「秘月期POPOO」近日上傳首支影片，飆破121萬次觀看次數。然而，影片中充滿正能量的言論、不自然的語氣與手勢，引發外界質疑是參加心靈課程才受到影響，甚至可能誤入邪教。對此，網紅陳沂發文分析坊間心靈成長課程的套路，洗腦氛圍濃厚，還會收取高額學費，沒錢就勸貸款，她直言「怎麼聽都超邪教的啦！」

陳沂在臉書發文表示，情侶分手本來也沒有什麼，但因為傳出家寧上了心靈成長課程而變得很奇怪。她提及，「這幾年坊間真的好多心靈成長課程。什麼彩虹卡、光的療癒這種比較玄學的。還有那種跟過去的自己和解，變成更好的自己這類積極向上型的。共通點都是收費昂貴，隨便一個課程就好幾萬。而且上完還會有進階和各種衍伸課程。」

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▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

陳沂進一步揭露這些課程的共同特點，指出學員通常會像拉下線一樣邀請朋友參加，還會神秘兮兮地宣稱需要自己去體會。她曾好奇上網查詢網友分享，發現這些課程多在陌生人環境中進行，要求學員講述自己的創傷，並進行公審，還會玩桌遊類的紅黑遊戲，以學習談判溝通和團隊合作。

陳沂認為，雖然這是自由消費市場，也不能說是騙。但她覺得心靈成長課程最矛盾的點，就是他們都說要幫助你、支持你，「既然如此為什麼要收這麼貴的學費？不是應該充滿愛無私分享，讓每個人都成為更好的自己嗎？然後他們都說如果沒有高額學費，改變的動力就沒那麼大，所以沒錢他們會勸你去貸款來上課，展現你想改變的決心。陳沂坦言：怎麼聽都超邪教的啦！

貼文曝光後，立刻引發大批網友共鳴，不少人分享自身經驗，「我就被騙過，現在這種滿街都是，而政府卻完全沒有對應的作為，之前朋友被騙去，後來發現情況不對也求助無門，只能讓他們繼續爽爽騙錢」、「我20年前就上過這種課的始祖，把你帶去山上，一群人一個團體，很多上線拉下線，不過最後是為了賣產品但是要你花很多的錢」、「30年來一成不變，從心靈成長切入，用傳直銷話術洗腦，只能說身心不夠強大的人真的很容易深陷其中」、「跟宗教一樣，利用別人脆弱的心靈來取得錢財壯大自己」、「獨立思考的能力很重要」。

▲▼ 。（圖／翻攝 【秘月期POPOO】）

▲有網友詢問是否能舉報邪教？結果家寧的回覆卻十分詭異。（圖／翻攝自「秘月期POPOO」YT）

回顧家寧於25日在新頻道「秘月期POPOO」上傳了首支影片，片長僅1分07秒，卻讓觀眾一頭霧水。家寧在影片中說：「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我也不知道；你不知道你下一刻會發生什麼事，我也不知道。」她還提到觀看影片時，觀眾與她之間已經產生了微妙變化，並呼籲觀眾按讚訂閱。

許多觀眾對影片內容和家寧的講話方式感到困惑，甚至毛骨悚然。有網友表示，「這什麼邪教影片？看了都雞皮疙瘩了」、「超毛，有夠恐怖，真的是要遠離邪教」、「超可怕的，整部影片都覺得人很不對勁，到底發生什麼事情了啊」、「2024最佳恐怖片」。

對於這些質疑和批評，家寧大多僅以愛心表情回覆。然而，當一名網友質疑「在台灣邪教不能被舉報、不能被禁止的嗎？」家寧正面回應：「你可以去試試看。」

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