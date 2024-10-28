「心靈課10萬元↑」網紅被逼繳費上課！過來人：沒錢就叫你去借

▲蘿倫分享收費方式 。（圖／翻攝自蘿倫IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber家寧開設新頻道「秘月期POPOO」，首支影片讓觀眾直呼「超毛」，被質疑是參加心靈課程才受到影響，掀起討論。美妝網紅蘿倫坦言自己曾接觸過，分享課程的詳細內容，課程分為初階以及高階，初階課程3天的費用，就是普通上班族一個月的薪水，高階課程更是5萬到10幾萬不等。

美妝網紅蘿倫在Threads發文，分享心靈課程的收費模式，課程有初階跟高階，上完初階才可以上高階課程，「初階課程3天就要一個普通上班族一個月的薪水，高階課更是5萬到10幾萬不等，課程內容也會拉長幾天」。

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她透露，初階課程最少也有幾十幾百人，「你們自己算看看可以賺多少」，通常都是老闆上課後被洗腦，叫員工教育訓練來上課，所以會有很多同事一起被逼報名，「如果有任何一位被洗腦的話，恭喜你！人群是會互相影響的！你會覺得為什麼同事深受感動而我沒有？我應該也要『一起收到感動的信號』啊，然後雪球就愈滾愈大」。

蘿倫上完初階課，沒有想加入下一階段課程，但導師們卻想盡辦法逼迫她刷卡，最後因為親戚的關係去上了高階課，結果上完高階課，又再度被圍住逼她繼續報課，說內容與兩性關係、婚姻有關，她回答表示自己單身不需要，想不到導師竟回「妳未來遇到感情困難或離婚怎麼辦？這個課程可以幫助妳啊！」讓她氣到笑出來，直呼還沒談感情就被詛咒，所幸最後成功逃脫。

底下有網友分享，「我之前的主管說自己有上過心靈課程，很推薦同事們也是去上，但聽到學費要5萬還是10萬，就覺得也太貴了吧，重點是，其中一堂課是全班要脫光上衣（包含內衣）然後說自己裸上身的感受」、「總共三階課程總計好像15萬？我忘了，反正10萬以上跑不掉，他們還會慫恿想上課但沒錢的人去借、去刷卡分期等等之類」。