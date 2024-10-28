飯店員工揭心靈團體「砸100萬包場1周」3舉動超怪：一群人瘋狂尖叫

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber 家寧近日開設新頻道「秘月期POPOO」，觀眾看完後直呼「超毛」，被質疑是參加心靈課程才受到影響，掀起眾多討論，有網友分享在五星級飯店工作時，曾接待心靈課程團體的包場，一次就是包一個禮拜，看到一群人趴在地上、椅子上大吼，還會瘋狂尖叫，空氣中還有一股特殊的香味。

有網友在Dcard發文，「關於眾量級家寧上的POP課程」，曾在五星級飯店工作，接待過心靈課程團體的包場活動，每次包場都會持續一整周，「超難搞，但總裁說他們包這一個禮拜，可以賺有一百萬」。原PO表示，團體人數眾多，很吵鬧，「七早八早就有一個他們的模式早會」。

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其中有些行為讓原PO感到困惑，像是突然有一群人趴在地上或者椅子上大吼，甚至哭泣，有個看起來像是領導者的人，請大家說些鼓勵的話，接著一群人就會瘋狂尖叫。而在清理現場時，原PO一進去就聞到一股奇怪特殊的香味，「一整個說不上來的很壓抑，聞起來讓我超不舒服，然後每個人的位子底下都有一盒衛生紙。」

原PO坦言，還有很多奇怪的事蹟想跟大家分享，但突然覺得不舒服，「不知道為什麼，就先不打了」，不知道家寧的心靈課程跟他遇到是不是同一個團體，「每個人信仰不同，我也不能說什麼，但至少我接觸的真的覺得很嚇人，他們包場的兩次兩個禮拜，每次經過我都覺得渾身不對。」

▲家寧最近的狀態被網友指出與以往不太一樣。（圖／翻攝自家寧Instagram）



貼文曝光，網友也覺得毛毛的，「光看文字敘述就超怪」、「我很久以前曾被前前女友拉去，衛生紙是讓你擦眼淚用的啦，因為一堆人在心靈課程會痛哭流涕，上課有講義，還要作筆記，讓你覺得真的在上課」。

還有網友透露，「他們每次辦活動飯店相關單位員工就挫咧但（台語：害怕發抖），各種毛病規矩，也不能隨意靠近，事前都有一堆要配合的，就算很怪，捧著一大筆錢來砸還是只能接」、「說真的做飯店的人一定都會遇過類似這種的團體包場，但有沒有壯大或被爆出來就不一定了 」。