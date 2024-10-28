LINE急傳「匯錯款了」　百萬網紅火速神回！陌生帳號竟慌了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬網紅Cheap日前收到陌生帳號的訊息，對方聲稱自己匯錯款，要求他將錢返還；聞言，他立刻察覺這是詐騙老哏，於是傳了多張反詐電影的劇照，結果對方迅速將所有訊息收回，最後罵了一聲髒話後封鎖他。

Cheap日前在粉專提到，有一個陌生帳號加他好友，接著傳了張存摺照片，聲稱匯錯款、要他將錢退還，「這不就是典型的詐騙嗎？我傳了中國的反詐電影《孤注一擲》的劇照給他，問他的工作環境是這樣嗎？逃走會被扁嗎？然後傳了被中國警察抓走的照片，就被罵幹O娘封鎖了。」

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▲詐騙集團將訊息全收回，接著封鎖他。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

同時，他也笑說，「《孤注一擲》很推薦大家去看，最好找爸媽一起看，Netflix上有，甚至YouTube上也有。簡單說就是詐騙的故事，幾個工程師和小模被騙去柬埔寨詐騙園區，那個詐騙集團的二把手、打手的演員，還是台灣口音...真寫實。它把詐騙集團的SOP、組織架構、受害者如何家破人亡等描述得很清楚，這種片子拍得越真，就越有效果。」

對此，網友們紛紛回應，「台灣才應該拍這種片，但我有點害怕不小心又和89電影一樣，把詐騙集團英雄化了」、「嚇到以為自己的園區被拍照（誤」、「我以為第二張照片是會員制餐廳的劇照」、「最近的詐騙仔耐心很差，講沒幾句就把人封鎖」、「句句戳心」。