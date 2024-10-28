桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師急喊5點：太可怕了

▲女童不斷掙脫想逃離。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名國小女童昨（27）日上午在龜山區某路段，遭未成年少年當街強拉侵犯，在曝光的27秒畫面中，女童奮力掙扎、呼救，仍無法擺脫對方，引發輿論譁然。對此，律師李怡貞列出5點告誡家長，也感嘆「現在真的不一樣了，請家長盡可能陪伴孩子上下學。」

李怡貞今在臉書轉發當事母親的貼文，直呼「真的太可怕，已經奮力抵抗，大叫這麼久都沒有看到有人出手，真的教育自己的孩子，不管男童或女童。」

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接著，她舉出5點，告誡家長們，如下：

1.上下課結伴而行，看到陌生人眼神奇怪立刻遠離。

2.儘量走大馬路上，暗巷不要去。

3.只要有機會就逃跑，書包或衣服先被扯掉沒關係。

4.一直大叫一直大叫，可以的話趁機攻擊眼睛或重要部位，防身術從小學起。

5.現在的年代不比從前，以前我們自己隨便上下學亂跑都不會有事，現在真的不一樣了，請家長盡可能陪伴孩子上下學。

對此，網友們紛紛回應，「每人身上一瓶辣椒水，太可怕了啦」、「好心疼妹妹！媽媽加油」、「看了真的很憤怒耶」、「希望這個社會能多點溫暖，不讓妹妹和她的家人有一輩子的陰影和遺憾。大家能多管閒事和仗義相助」、「好痛心，讓父母好心碎的哭喊聲」、「好揪心的求救聲！媽媽一定心疼死了」。