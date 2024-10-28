　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師急喊5點：太可怕了

▲女童不斷掙脫想逃離。（圖／翻攝自臉書）

▲女童不斷掙脫想逃離。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名國小女童昨（27）日上午在龜山區某路段，遭未成年少年當街強拉侵犯，在曝光的27秒畫面中，女童奮力掙扎、呼救，仍無法擺脫對方，引發輿論譁然。對此，律師李怡貞列出5點告誡家長，也感嘆「現在真的不一樣了，請家長盡可能陪伴孩子上下學。」

李怡貞今在臉書轉發當事母親的貼文，直呼「真的太可怕，已經奮力抵抗，大叫這麼久都沒有看到有人出手，真的教育自己的孩子，不管男童或女童。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，她舉出5點，告誡家長們，如下：

1.上下課結伴而行，看到陌生人眼神奇怪立刻遠離。

2.儘量走大馬路上，暗巷不要去。

3.只要有機會就逃跑，書包或衣服先被扯掉沒關係。

4.一直大叫一直大叫，可以的話趁機攻擊眼睛或重要部位，防身術從小學起。

5.現在的年代不比從前，以前我們自己隨便上下學亂跑都不會有事，現在真的不一樣了，請家長盡可能陪伴孩子上下學。

對此，網友們紛紛回應，「每人身上一瓶辣椒水，太可怕了啦」、「好心疼妹妹！媽媽加油」、「看了真的很憤怒耶」、「希望這個社會能多點溫暖，不讓妹妹和她的家人有一輩子的陰影和遺憾。大家能多管閒事和仗義相助」、「好痛心，讓父母好心碎的哭喊聲」、「好揪心的求救聲！媽媽一定心疼死了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
BMW猴親戚是民進黨議員　6字回應了
鄰居眼中「好好先生」竟遭BMW猴撞死　妻當天有事逃一劫
飲料爆有蟑螂！　茶之魔手回應了
桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師急喊5點：太可怕了
快訊／警官酒駕還表明「自己人」　記2大過免職
康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　最快明下午發布海警
家寧遭挖上心靈課挨酸！　蕾菈看不下去了
快訊／竹北豆腐岩驚見男屍　34歲男死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬聖節「信義區慘況曝光」　她見1幕爆心疼！網驚：完全看不出來

律師：美國根本沒在管黃牛票！　真正該處罰的是「1類人」

葉菜降至40元！颱風逼近菜價又看漲　攤商估明出現搶購潮

飯店員工揭心靈團體「砸100萬包場1周」3舉動超怪：一群人瘋狂尖叫

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師急喊5點：太可怕了

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

談婚事「媽媽一見岳母容貌」震驚大叫　準新郎傻了！千人吵翻

家寧遭懷疑「加入心靈課程」！　陳沂公開洗腦黑幕：超邪教的啦

骨鬆症會要命　醫籲保「密」防「跌」要切記

山楂烏龍有殺蟲劑味！他一吐驚見「標誌性毛腿」嚇瘋：還混濃白汁

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

Mini過彎失控噴飛分隔島　宜蘭重大車禍釀1死4傷！

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

萬聖節「信義區慘況曝光」　她見1幕爆心疼！網驚：完全看不出來

律師：美國根本沒在管黃牛票！　真正該處罰的是「1類人」

葉菜降至40元！颱風逼近菜價又看漲　攤商估明出現搶購潮

飯店員工揭心靈團體「砸100萬包場1周」3舉動超怪：一群人瘋狂尖叫

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師急喊5點：太可怕了

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

談婚事「媽媽一見岳母容貌」震驚大叫　準新郎傻了！千人吵翻

家寧遭懷疑「加入心靈課程」！　陳沂公開洗腦黑幕：超邪教的啦

骨鬆症會要命　醫籲保「密」防「跌」要切記

山楂烏龍有殺蟲劑味！他一吐驚見「標誌性毛腿」嚇瘋：還混濃白汁

中醫藥司長轟藥價給付不足！邱泰源：健保不是你想做什麼就做什麼

京華城停工太久恐「地層下陷」？　蔣萬安：將邀專家討論

陸劇《大夢歸離》開播2天就出事？　他突被網站除名…貼文刪光！

爽遊日本不是夢！ETtoday送星宇航空日本不限航點機票

台中BMW猴毒駕撞死行人　遠親議員6字回應：一切依法辦理

萬聖節「信義區慘況曝光」　她見1幕爆心疼！網驚：完全看不出來

吃太多餅乾零食！俄「17kg最胖流浪貓」被送去減肥　驚傳身亡

投資客全退場　在地認：高雄成交量爆衝期結束

永和「茶之魔手」遭爆喝到蟑螂！新北衛生局稽查抓違規

祖父骨灰黏煙火射上天　家人：這是最感人告別

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

生活熱門新聞

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

康芮路徑再西修「緊貼東北角」！襲台挑戰強颱時間曝

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

快訊／今變天降7℃　3縣市大雨特報

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

跑外送5年　竟碰上「1小時0單」怎生存

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

殯儀館內也有全家　網曝1句話店員不能說

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

康芮「持續西修」　風雨最大時間曝

康芮颱風不排除海陸警齊發　再西偏成57年來首個11月登陸秋颱

更多熱門

相關新聞

房市將由多轉空　李同榮提：二都、三高區具抗跌性

房市將由多轉空　李同榮提：二都、三高區具抗跌性

內政部公布9月份六都交易量驟減8.2%，市場顯示交易量逐月萎縮，房市趨勢專家李同榮表示，房市將於第四季由多轉空，但都會與區域表現強弱分明。其中，桃園、台北二都較具抗跌，另外「三高」特區也將展現強勁抗跌優勢。

桃園女童當街遭強拉侵犯　社會局動起來了

桃園女童當街遭強拉侵犯　社會局動起來了

桃園女童遭當街強拉侵犯！龜山警回應了

桃園女童遭當街強拉侵犯！龜山警回應了

桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況

桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

關鍵字：

桃園國小女童強拉侵犯安全家長

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

康芮路徑再西修「緊貼東北角」！襲台挑戰強颱時間曝

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

快訊／今變天降7℃　3縣市大雨特報

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

跑外送5年　竟碰上「1小時0單」怎生存

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面