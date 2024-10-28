像到骨子裡！天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

▲天母萬聖節一位扮成動畫電影《腦筋急轉彎》角色「憂憂」的女孩（藍色者），因厭世神情引起網友熱議。（翻攝自臉書社團「靠北天母幫」）

圖文／鏡週刊

台北市天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華「天母搞什麼鬼」前兩天熱鬧登場，大批民眾奇裝異服上街，市長蔣萬安也化身動漫《咒術迴戰》人氣角色「五條悟」共襄盛舉。網友也在臉書社團「靠北天母幫」分享活動上的各種打扮，有一家人疑似打扮成動畫電影《腦筋急轉彎》的角色，其中扮成「憂憂」的女孩極為傳神的厭世表情，引起網友熱議。

根據網友在臉書社團「靠北天母幫」分享的照片，圖中一家四口疑似集體打扮成《腦筋急轉彎》裡的「樂樂」（Joy）、「厭厭」（Disgust）、「憂憂」（Sadness）與「驚驚」（Fear），用心地將皮膚染色，忠實還原角色外貌。

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▲疑似是一家人裝扮成《腦筋急轉彎》主角們。（翻攝自臉書社團「靠北天母幫」）

不過扮演「憂憂」的女孩可能因為大熱天卻要配合裝扮穿上高領毛衣，塗滿藍色顏料的臉上沒有絲毫笑容，只剩滿滿無奈的厭世眼神，除了整體外觀像極角色，憂鬱表情也十分到位。

該系列照片曝光後獲得破千名網友按讚，直呼女孩的變裝簡直是COSPLAY等級，「真的像到骨子裡」、「表情要拿奧斯卡了 ❤️」、「有夠讚????我心中今年最佳」、「這種天氣穿毛衣的憂憂真的很厭世」、「憂憂應該200分像」。但也有人同情女孩，認為大熱天穿毛衣真的開心不起來，「覺得她真的不開心」、「天吶！她不熱嗎？」

▲天母萬聖節嘉年華，蔣萬安也化身動漫《咒術迴戰》人氣角色「五條悟」共襄盛舉。（翻攝自蔣萬安臉書）



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