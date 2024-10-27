只穿紅內褲！「20歲火辣裸女」閒逛新竹城隍廟商圈...路人嚇壞

▲女子身材高挑，上身赤裸，只穿一條三角紅內褲，在新竹城隍廟商圈閒逛。（翻攝臉書「新竹爆料公社」）

圖文／鏡週刊

新竹市舉行「萬聖節大夜行」前夕，有一名年輕女子，全身僅穿一條紅內褲，上身赤裸在城隍廟商圈周邊閒逛，甚至蹲坐在大馬路中央，無視旁人眼光，引發騷動，該裸女的詭異行徑被拍攝上網，引發網友議論。

有網友在臉書「新竹爆料公社」發文稱，在新竹市舉辦萬聖節大夜行前夕，一名身材姣好的長髮女子，年約20多歲，竟然上身赤裸，僅穿一條紅色內褲，在城隍廟商圈閒逛，她沿著中山路漫步，無視四週市民與遊客投來異樣的眼光，逛累了，還蹲坐在大馬路上休息。

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▲裸女蹲坐在大馬路中央。（翻攝臉書「新竹爆料公社」）

這名裸女的行徑，引發目擊者側目與議論，有人將這怪異的畫面拍攝，PO在網路社群「新竹爆料公社」，有網友說：「她今晚要為萬聖節試穿新造型服裝」，也有網友留言：「她在展示這件內褲的獨特，必須全身裸露，才可以凸顯火辣身材，與內褲性感的價值，必須在鬧區狂野一下」；此外，還有網友表示憐憫，懷疑她有精神疾病，希望警方與社工介入、關心。

新竹市警局表示，當天接獲民眾報案，但警網趕抵現場時，女子已經離去，目前調閱監視器，查出女子身分，將請她到案說明，若是對方有精神疾病，會請社工協助；此外，警方表示，在公共場所意圖供人觀覽而公然猥褻之行為，已違反刑法第234條之規定，可處一年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。

另，女子赤裸身體，當街蹲坐大馬路中央，其行為觸犯《道路交通管理處罰條例》第78條第1項4款：「於交通頻繁之道路任意坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」之規定，可處500元罰鍰。



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