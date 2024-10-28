自民黨眾院大選慘敗！首相石破茂「無意請辭」　尋求與在野合作

▲首相石破茂選後無意請辭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本眾議院選舉開票結果出爐，執政聯盟自民黨和公明黨總計215席，未達過半的233席，創下15年來首度未過半紀錄。自民黨籍首相石破茂28日凌晨表示，他無意請辭，希望尋求和在野黨合作，以維持政權穩定。

綜合日媒報導，自民黨和公明黨組成的執政聯盟在本次選舉中獲得215席，未達過半的233席，創下15年來首度未過半紀錄；最大在野黨立憲民主黨獲得148席、日本維新會或38席、國民民主黨獲28席，而去年剛成立的日本保守黨則取得3席。

▲執政聯盟自民黨和公明黨總計215席，創下15年來首度未過半紀錄。（圖／路透）



儘管自民黨和公明黨執政聯盟未獲過半票數，但自民黨共拿下191席，仍是目前眾院最大黨。石破茂在投票結束後表示，「這次選舉對我們來說非常艱難，我認為我們未能獲得公眾的理解。」

不過，石破茂也說他無意請辭，並強調未來必須竭盡全力實現所承諾的政策；至於是否可能與公明黨以外的在野黨組成聯合政府，石破則表示，首先應該考慮哪些政策可以共同推動，並暗示在2024年度的補充預算案中或會採納部分在野黨的主張。

瑞穗研究與技術（Mizuho Research and Technologies）資深經濟學家Saisuke Sakai向《路透社》表示，選民對執政聯盟的評價比預期還要嚴苛，「對於政府連續性的疑慮增加，預計明天（28日）股市會因外資拋售而下跌。」