美國大選後台美關係、印太戰略有變化？　谷立言：不擔心

▲美國在台協會台北辦事處長谷立言。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受「敏迪選讀」Podcast專訪時，被問及美國總統大選後，台美關係或印太戰略是否會有變化？谷立言表示，不論是賀錦麗（Kamala Harris）或川普（Donald Trump），他都不擔心，選後也會繼續，包括對台灣的軍事協助、經貿關係，都不會有很大改變。

「其實沒有擔心新總統，不管是賀錦麗或川普！」谷立言表示，因為美國跟台灣關係，在1979年「台灣關係法」通過就是跨黨派支持，每次有關台灣法律在國會，都是壓迫性多數通過，沒有人在國會或是政治界反對美國跟台灣的關係。

谷立言表示，他在擔任AIT副處長的時候，剛好是川普政權，有發動一些好比教育倡議、經濟繁榮夥伴對話等工作，都是在川普政權；而這次到台灣當處長，則是拜登政權，都是在繼續下去，選後也會繼續，包括對於台灣的軍事協助，或是經貿的關係，不會有很大的改變。

至於印太策略是否會在選後走回單邊主義？谷立言也認為不會，變化不會大，當然有一些外交方向會有一些歧見（指兩政黨），但對印太地區影響不大，兩大黨都重視東亞穩定跟安全，川普總統時候跟日本關係非常好，四方會議也積極主導。

谷立言說，在其他地區可能會有辯論，但大家在地區來往或鞏固同盟、嚇阻能力，不論民主黨或共和黨，方向不會有變化。