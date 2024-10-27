AIT處長「全面性戰爭可能性低」　拋台灣因應中共灰色侵擾辦法

▲美國在台協會台北辦事處長谷立言。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受「敏迪選讀」Podcast專訪時表示，當然是要避免全面性戰爭，但他認為可能性蠻低的，台灣正在進行軍事改革，或是美國在太平洋軍事部署嚇阻能力不斷增加；不過，他也提到，中共的灰色地帶侵擾、軍事演習、法律戰、心理戰等，他認為因應上，要凸顯這些行為讓世界知道，大家會出來指責給北京壓力。

由於這是谷立言再次回到台灣，並且升任美國在台協會處長，他也歸納三大政策方向，包括：加強台灣安全、協助台灣全社會韌性，再來是擴大台灣的國際連結，這部分也包括台美關係。

至於中共灰色侵擾的問題要如何因應？谷立言表示，當然要避免全面性戰爭，但他認為可能性蠻低的，因為台灣正在進行軍事改革，而美國在太平洋的軍事部署嚇阻能力不斷增加。

但是，谷立言也表示，每天會面臨灰色地帶挑戰，不管是海巡，台灣在離島的一些摩擦，軍事演習、法律戰或心理戰的行為。他認為，很重要的是要去凸顯這些行為，如果世界知道發生這些事情，會自己出來指責，或是給北京壓力，不要破壞台海現狀。

谷立言表示，大部分國家不希望看到台海出問題，或是兩岸現狀被改變，灰色地帶行為就是改變現狀，這是很大、很重要的作法（指揭露灰色地帶行為），因為涉及到中國的名譽跟國際形象，這樣的壓力會讓北京比較消極。

谷立言舉菲律賓為例，菲律賓面臨的是更激烈的灰色地帶威脅，中國運用海警船衝撞菲律賓的船，可是菲律賓會拍攝，或是帶記者去拍，這一點他認為滿有創意的，這讓北京有一點不知道怎麼辦跟反應，台灣可以學習這些例子。