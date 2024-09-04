AIT：台灣不是中國恐嚇唯一目標　軍事投資是避免戰爭

▲美國在台協會處長谷立言。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言4日舉行記者會表示，他擔任處長有三項要務，就是「韌性」、「安全」跟「連結」。其中在安全方面，他表示，美國在印太區域建構一張縱橫交錯的同盟網，提升嚇阻能力，台灣不是中國恐嚇改變現狀的唯一目標，所以越來越多國家開始意識到，要與美國跟其他理念相近夥伴合作，也強調軍事投資不是為了戰爭，而是避免戰爭。

谷立言表示，每次回到台灣都會發現美國跟台灣夥伴關係變得更強健、更深厚，也更有活力。他說，美國對台灣支持堅若磐石，而且獲得跨黨派支持，現在如此，未來也會如此，而他身為AIT處長，最重要責任是推動台灣跟美國關係，落實「台灣關係法」的價值。

谷立言指出，台灣是美國經濟跟科技夥伴，也是全球民主社會中非常受到重視的一份子，世界越來越多國家意識到這一點，台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，就是最直接證據，全球有一半貿易要通過台灣海峽，高達九成高階半導體都在台灣，台海穩定受到干擾，全球經濟都會重創，世界各地經濟體都會受到波擊。

谷立言表示，世界各國意識到台灣的重要性，也意識到台海如果發生危機會對全球和平繁榮造成威脅，所以開始前所未有的力道發聲，美國總統拜登（Joe Biden）跟日本、韓國、菲律賓、澳洲，還有其他許多國家站在一起。

谷立言表示，他身為處長首要任務就是深化美台合作，特別專注三個要務，包括：韌性、安全跟連結。首先是「韌性」， 他說，社會要有韌性，才可以挺過各式各樣的威脅，不論是氣候變遷、天然災害、全球疫情，還有地緣政治風險。

谷立言表示，災害應對只是韌性其中一環，還可以做的更多，透過糧食、能源、通訊、衛生、網路、資訊安全等提升韌性。

第二是「安全」，谷立言表示，維持台海和平穩定符合台美共同長遠利益，將會持續依循台灣關係法致力支持台灣自我防衛的能力，並維持足夠能力，抵抗任何訴諸武力或其他形式脅迫而危及台灣。

谷立言說，美國提供防衛物資跟服務，提升台灣自我防衛能力至關重要，2010年到現在美國行政部門已經告知國會384億美元對台軍售，拜登政府對台軍售超過64億美元，反映出台灣跟美國關係獲得跨黨派支持而且橫跨多屆政府。

谷立言說，美國在印太區域建構一張縱橫交錯的同盟網，提升嚇阻能力，台灣不是中國恐嚇改變現狀的唯一目標，所以越來越多國家開始意識到，與美國跟其他理念相近夥伴合作，共同維護基於規則的國際體系有多重要，這樣體系為地區帶來和平、繁榮，這些努力跟台灣軍事改革跟軍事投資，都不是為了戰爭做準備，而是避免戰爭。

最後是加強「連結」，谷立言表示，需要加強台灣跟國際社會各種連結，致力讓台灣在多邊論壇中分享專業，有機會跟國際夥伴互動交流，讓台灣有意義參與聯合國體系跟其他國際組織，台灣非常有能力積極參與，是負責、可靠的。

最後，谷立言表示，期待跟總統賴清德、立法院各領袖合作，一同推動共同利益跟價值，讓台灣成為全球民主、自由、繁榮的典範，齊心協力推動自由開放且連結緊密的印太地區。