　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT：台灣不是中國恐嚇唯一目標　軍事投資是避免戰爭

▲▼美國在台協會處長谷立言。（圖／記者陶本和攝）

▲美國在台協會處長谷立言。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言4日舉行記者會表示，他擔任處長有三項要務，就是「韌性」、「安全」跟「連結」。其中在安全方面，他表示，美國在印太區域建構一張縱橫交錯的同盟網，提升嚇阻能力，台灣不是中國恐嚇改變現狀的唯一目標，所以越來越多國家開始意識到，要與美國跟其他理念相近夥伴合作，也強調軍事投資不是為了戰爭，而是避免戰爭。

谷立言表示，每次回到台灣都會發現美國跟台灣夥伴關係變得更強健、更深厚，也更有活力。他說，美國對台灣支持堅若磐石，而且獲得跨黨派支持，現在如此，未來也會如此，而他身為AIT處長，最重要責任是推動台灣跟美國關係，落實「台灣關係法」的價值。

谷立言指出，台灣是美國經濟跟科技夥伴，也是全球民主社會中非常受到重視的一份子，世界越來越多國家意識到這一點，台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，就是最直接證據，全球有一半貿易要通過台灣海峽，高達九成高階半導體都在台灣，台海穩定受到干擾，全球經濟都會重創，世界各地經濟體都會受到波擊。

谷立言表示，世界各國意識到台灣的重要性，也意識到台海如果發生危機會對全球和平繁榮造成威脅，所以開始前所未有的力道發聲，美國總統拜登（Joe Biden）跟日本、韓國、菲律賓、澳洲，還有其他許多國家站在一起。

谷立言表示，他身為處長首要任務就是深化美台合作，特別專注三個要務，包括：韌性、安全跟連結。首先是「韌性」， 他說，社會要有韌性，才可以挺過各式各樣的威脅，不論是氣候變遷、天然災害、全球疫情，還有地緣政治風險。

谷立言表示，災害應對只是韌性其中一環，還可以做的更多，透過糧食、能源、通訊、衛生、網路、資訊安全等提升韌性。

第二是「安全」，谷立言表示，維持台海和平穩定符合台美共同長遠利益，將會持續依循台灣關係法致力支持台灣自我防衛的能力，並維持足夠能力，抵抗任何訴諸武力或其他形式脅迫而危及台灣。

谷立言說，美國提供防衛物資跟服務，提升台灣自我防衛能力至關重要，2010年到現在美國行政部門已經告知國會384億美元對台軍售，拜登政府對台軍售超過64億美元，反映出台灣跟美國關係獲得跨黨派支持而且橫跨多屆政府。

谷立言說，美國在印太區域建構一張縱橫交錯的同盟網，提升嚇阻能力，台灣不是中國恐嚇改變現狀的唯一目標，所以越來越多國家開始意識到，與美國跟其他理念相近夥伴合作，共同維護基於規則的國際體系有多重要，這樣體系為地區帶來和平、繁榮，這些努力跟台灣軍事改革跟軍事投資，都不是為了戰爭做準備，而是避免戰爭。

最後是加強「連結」，谷立言表示，需要加強台灣跟國際社會各種連結，致力讓台灣在多邊論壇中分享專業，有機會跟國際夥伴互動交流，讓台灣有意義參與聯合國體系跟其他國際組織，台灣非常有能力積極參與，是負責、可靠的。

最後，谷立言表示，期待跟總統賴清德、立法院各領袖合作，一同推動共同利益跟價值，讓台灣成為全球民主、自由、繁榮的典範，齊心協力推動自由開放且連結緊密的印太地區。

ET快訊
快訊／撤銷理由曝！高院認柯文哲：積極介入京華城案
柯文哲能全身而退？　黃暐瀚：京華城案關鍵，就在「他」
快訊／北檢抗告成功！柯文哲無保請回遭撤銷　高院發回更裁
台中警紀重創！　4個分局9人被帶走
黃國昌爆：柯文哲在候審室直視監視器「看著賴清德」
大巨蛋只有演場會「情何以堪」　蔡其昌：額度留給棒球
iPhone 16外觀曝光！　部落客：有預感這支會大賣
快訊／台新金5聲明速推新新併！　今搶先向公平會遞件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘估立院9／20開議　財劃法、總預算及四大人事同意權是國會焦點

柯文哲原9月赴美訪問？　AIT：不知細節，內政議題不評論

黃國昌爆：柯文哲在候審室時　雙眼直視監視器「看著賴清德」

台海衝突可能？美國有撤僑計畫？　AIT：沒有事端討論撤僑需要

快訊／退將赴港「促統活動」起立唱陸國歌　國防部要查了！　

AIT：台灣不是中國恐嚇唯一目標　軍事投資是避免戰爭

賴清德選舉補助款2800萬助青年黨工　「美德育才計畫」今開放申請

基本工資連9年調漲　郭國文：民間企業應跟上政府腳步幫員工加薪

北檢提抗告！館長揚言率百倍群眾堵門　王世堅籲警方應有所動作

柯文哲能全身而退？　黃暐瀚：京華城案關鍵，就在「他」

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

賈永婕接101董座「對美女質疑一定有」　「負責美麗時尚」小S想去辦公室喝香檳

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

柯建銘估立院9／20開議　財劃法、總預算及四大人事同意權是國會焦點

柯文哲原9月赴美訪問？　AIT：不知細節，內政議題不評論

黃國昌爆：柯文哲在候審室時　雙眼直視監視器「看著賴清德」

台海衝突可能？美國有撤僑計畫？　AIT：沒有事端討論撤僑需要

快訊／退將赴港「促統活動」起立唱陸國歌　國防部要查了！　

AIT：台灣不是中國恐嚇唯一目標　軍事投資是避免戰爭

賴清德選舉補助款2800萬助青年黨工　「美德育才計畫」今開放申請

基本工資連9年調漲　郭國文：民間企業應跟上政府腳步幫員工加薪

北檢提抗告！館長揚言率百倍群眾堵門　王世堅籲警方應有所動作

柯文哲能全身而退？　黃暐瀚：京華城案關鍵，就在「他」

愷樂痛批被賣友求榮再發聲！　「4字吐心聲」網刷一排加油

台東推動科技化工地管理　6處完成污染管理系統導入

【瑪法達星座運勢】獅子座　09.04～09.10

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　09.04～09.10

撤銷理由曝！高院認柯文哲：積極介入京華城案　「不知情」仍要查

【瑪法達星座運勢】雙子座　09.04～09.10

高雄新航線大爆發！「日韓越馬」通通都有　開航時間一次看

【瑪法達星座運勢】金牛座　09.04～09.10

【瑪法達星座運勢】牡羊座　09.04～09.10

首例！日男服用小林製藥紅麴罹腎病　提損害賠償訴訟

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

新潮流大老ATM轉帳2900萬！謝龍介：不用查？

新潮流大老「ATM匯2900萬」卻沒查！媒體人幫高調

柯文哲「便簽、公文」全曝光！　名嘴：還能再說不知道？

遭罵「轉當柯黑」賺錢！　他通告費全捐了

潛艦國造2要角突下台　王鴻薇：擋了誰的財路

控京華城布局包圍柯市府！高嘉瑜爆9官員全是關係人

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　掀國際熱議「打到痛點」

柯文哲疑親筆交辦京華城案　趙少康：放水又不坐牢可能嗎

柯文哲真不知京華城容積率840％？　林洲民：大家心中有清楚答案

俄羅斯官方竟用「狗吠」形容賴清德！　喊台灣無權代表北京發聲

打臉柯文哲不知容積率840%　簡舒培貼出公文：連蓋6個章不識字？

北檢提抗告！館長揚言率百倍群眾堵門　王世堅籲警方應有所動作

通勤族哀嚎！北捷板南線尖峰時段異常

更多熱門

相關新聞

台海衝突可能？美國有撤僑計畫？　AIT：沒有事端討論撤僑需要

台海衝突可能？美國有撤僑計畫？　AIT：沒有事端討論撤僑需要

對於台海衝突的可能，以及美國是否有撤僑等相關應變計畫？美國在台協會（AIT）處長谷立言4日舉行記者會表示，他相隔三年再來到台灣，發現台灣防禦改革跟社會韌性都更有信心；而美國不論大使館或駐館，沒有特定撤僑計畫，因為沒有相關事端討論撤僑需要。

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

黃志芳歡迎老朋友谷立言再次駐台　貿協與AIT續推動台美交流

黃志芳歡迎老朋友谷立言再次駐台　貿協與AIT續推動台美交流

AIT：林郁婷向世界展現了不起的韌性　堅毅正向態度激勵所有人

AIT：林郁婷向世界展現了不起的韌性　堅毅正向態度激勵所有人

AIT處長谷立言拜會中市府　盧秀燕盼創更多合作

AIT處長谷立言拜會中市府　盧秀燕盼創更多合作

關鍵字：

美國在台協會谷立言

讀者迴響

熱門新聞

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／愷樂證實兒子已出生！罕見動怒「被賣友求榮」

快訊／雲林重大工安意外！4工人高空墜落命危

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

《星鳴特攻》上市2週墜毀

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

味全龍外野手因生涯規劃任意引退

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面