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高雄女竊水洗車　寶雅竊案也是她幹的！住戶感謝「頭七+1」破案

記者吳奕靖／高雄報導

洗車讓自己犯行露餡！高雄市一名女子因為未經同意就使用別人家的水來洗自己機車，雖然當下就離開了，但是事後被住戶認定為「竊水」，於是一狀告到派出所，警方經過一週的追查，不但找到這名被指控竊水的女子，還意外查出寶雅百貨連續失竊主嫌就是她。對此，住戶非常開心，在網路留言感謝警方能在「頭七＋1」破案。

▲吳姓女子未經同意使用別人家的水來洗車，意外扯出案外案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳姓女子未經同意使用別人家的水來洗車，意外扯出案外案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名女子18日到別人住家門口，未經同意就打開水龍頭洗自己的機車，然後揚長而去！這個行為讓住戶非常不滿，調閱監視器向警方抱怨有人「竊水」，警方經過7天的搜尋，調閱路口監視期終於找到了這名女子，但也意外讓警方發現另外的案外案。

▲吳姓女子未經同意使用別人家的水來洗車，意外扯出案外案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳姓女子另外被查出在寶雅百貨偷竊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來轄區裡頭還有幾起偷竊案，安全帽被偷，還有1家寶雅百貨分別於9月及10月被竊走淡斑精華液、眼霜、潔顏乳、體香礦石、護髮素、體香棒等6樣商品，損失價值共計新台幣5324元，嫌犯也是這名吳姓女子。她向警方供稱自己常常有忍不住想拿東西的衝動，內心難以抗拒，才會在賣場內順手帶走商品回家自己使用。全案詢問後依竊盜罪嫌函送橋頭地方檢察署偵辦。
 

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