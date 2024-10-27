在家打坐、點香！妻砸錢上心靈課「5怪狀」嚇壞他：帶兒去改名

▲前妻上了心靈課程後變得很奇怪。（示意圖／翻攝pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧25日在新頻道更新影片，看起來狀態怪異，被網友挖出曾參加心靈課程，掀起高度討論，就有網友分享，妻子兩年前參加心靈課程，之後整個人變很怪，在房間打坐、點香，還會說一些關於宇宙、吸引力法則的話，把錢都拿去買課程，還抱怨家裡風水不好要搬家，甚至帶小孩改名。

男網友在PTT發文，妻子兩年前開始參加心靈課，之後整個人變很怪，會在房間裡打坐、點香，並說著虛無飄渺的話，像是宇宙、第三隻眼、幾維世界等等，想去體驗國外生活，不甘做一個平凡人，還說要當心靈導師。

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原PO發現異狀後，反對妻子參加，卻被認為干涉太多，但因為他在國外工作管不了太多，於是減少家用錢，因為妻子把錢都拿去買心靈課程。

沒想到情況越來越糟，妻子說家裡風水不好影響身心靈，要搬出去住，「8歲的兒子每天惹她生氣帶壞她的磁場，她跟我兒子的名字不好要改名，想把兒子轉學去彰化鄉下的小學（我們住台中），最後甚至說要離婚去過她想過的生活。」

原PO表示，妻子沒錢搬家，想賺快錢增加收入，卻被詐騙了40萬元，「她哪來的錢？賣結婚的金飾，跟我兒子歷年來的紅包」，妻子之後下載聊天APP想賺男人的錢，卻仍被騙，在這期間他也發現妻子出軌，最後兩人離婚收場，「離婚後才知道還刷卡分期去上課」。