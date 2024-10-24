　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

清華化工系副教授楊東翰（前右）與助理教授林昆翰（前左）領導的研究團隊建立全球第一個高熵合金奈米晶體庫。（清華大學提供）

▲清華化工系副教授楊東翰（前右）與助理教授林昆翰（前左）領導的研究團隊建立全球第一個高熵合金奈米晶體庫。（圖／清華大學提供）

圖文／鏡週刊

混合多種金屬元素的高熵合金奈米晶體已成為創新材料的明日之星，但科學家對不同元素的調配比例、如何均勻混合仍如瞎子摸象。清華大學化工系副教授楊東翰團隊創新研發出以「滴加法」來控制結晶體成長的技術，並建立全球第一個高熵合金奈米晶體資料庫，如同為成千上萬種組合的高熵材料訂出「雞尾酒指南」。有了它，將更能有效控制、預測並成功調配出新型高熵合金。

自清華大學材料系特聘講座教授葉均蔚自2004年首度提出高熵合金理論以來，全球許多科學家前仆後繼地投入此一新領域研究。高熵即為「高亂度」，高熵合金混合了5種以上的金屬。但如何成功混合不同的金屬，且如「滴血認親」一樣使之相溶，就成了科學家的大挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊東翰表示，隨著研究發展的尺寸微縮技術，高熵材料也成功推進到了奈米尺度。高熵奈米晶體以其更大的表面積及更佳的催化性能，可提供幾乎「無限」的組合方式。但就因為它的元素組成複雜，如何調控它們互溶、不至於產生不均勻的分相結構；及如何調控晶體的表面排列，來提升催化的性能，成為團隊研究及挑戰的目標。

楊東翰團隊首先研究不同金屬前驅物的還原速率，讓有的快、有的慢的金屬前驅物還原速率趨於一致，找出讓它們同步互溶的關鍵因素，建立一套可調控且可預測的合成準則。

團隊進一步研發出如同在珠核表面不斷包裹珍珠質形成養珠的方法，舉例來說，可以鈀為晶核，再滴加鐵、鈷、鎳、鉑、銠、釕、銥等金屬離子混合液到浸在還原劑中的晶核上，長出磊晶原子層。以這種方式造出的高熵合金奈米晶體，不但可以控制它的原子排列，如排成蜂巢或方陣，也可決定晶體堆疊成金字塔、立方體、或八面體等形狀。

團隊成員笑稱，這套「晶體養成術」的靈感其實來自貓飼料。因貓咪總是更受香濃的肉泥「罐罐」吸引，而不愛乾飼料。為了滿足牠們，飼主常得花不少功夫把肉泥包裏在乾飼料上，一旦包裏不均勻，還騙不過挑嘴的喵星人。在這過程中，團隊成員也一步步思考出如何調配晶體的比例，及包得均勻、包出特定形狀的方法。

楊東翰指出，以滴加法發展出的磊晶成長技術，經過國家同步輻射研究中心的先進光源、臨場顯微分析，已證實金屬原子的確能均勻、一致地排列堆疊。以此方法造出的催化劑，應用於水解產氫，效率加倍，可望推進再生能源發展，為淨零排放作出貢獻。

在突破結構控制的技術瓶頸、掌握高熵合金「定制法」後，楊東翰團隊也成功建構出全球第一個可控制晶面的高熵奈米晶體資料庫，包含數十種新穎的奈米晶體，連續2年登上了頂尖國際期刊《科學前沿》（Science Advances）。

清華大學化工系助理教授林昆翰也對建構全球第一個高熵奈米晶體資料庫提供助力。由林昆翰領導的理論計算團隊運用電腦模擬來篩選最佳的金屬組成與晶面，並預測可能產生的材料特性，為進一步的實驗提供重要參考。

林昆翰指出，雖然計算模型無法考慮所有實驗變因，但通過與實驗團隊的緊密合作，不斷調整和改良模型，已可產生與實驗十分相近的結果，期待未來能更進一步協助實驗團隊提高研究效率。


更多鏡週刊報導
台積電文教基金會董事長捐款興建　清大捷英文物館落成
多次神準預測台灣大選結果　小笠原欣幸獲聘清大榮譽講座教授
重量級期刊刊登《闡明高熵材料四大效應》論文　清大教授葉均蔚團隊揚名國際

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北捷最長電扶梯尿尿！噁心畫面曝　最高開罰7500
快訊／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了
恢復7天國定假日？　資方：幸福感不只是增加放假
柯文哲「冷錢包」從哪裡來？　陳智菡還原真相：檢調人員如獲至寶
「爆乳外送員」竄紅遭網霸凌！淚求：社會多點包容心
台銀夫妻檔詐團兼差！　削1億北高狂買房
傻眼！知名健身房無預警倒閉　學員：20多堂還沒上完
快訊／風浪過大！小三通「金門-廈門」1400起停航

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嚇死！蒼蠅大軍襲彰化三村里　黏蠅板「黑黑一片」驚悚畫面曝

立委籲「試辦雙層巴士上國道」解決駕駛荒　交通部：1個月內評估

傻眼！加入健身房才2個月「竟無預警倒閉」　學員怒向消保官投訴

快訊／潭美環流發威風浪過大　小三通「金門-廈門」1400起停航

iPhone 16「1功能超失望」　滑手機被中斷！果粉傻：弊大於利

「爆乳外送員」竄紅遭網霸凌！他吐心聲淚求：社會多點包容心

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

不斷更新／潭美颱風共伴發威　「3地區今停班停課」

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

嚇死！蒼蠅大軍襲彰化三村里　黏蠅板「黑黑一片」驚悚畫面曝

立委籲「試辦雙層巴士上國道」解決駕駛荒　交通部：1個月內評估

傻眼！加入健身房才2個月「竟無預警倒閉」　學員怒向消保官投訴

快訊／潭美環流發威風浪過大　小三通「金門-廈門」1400起停航

iPhone 16「1功能超失望」　滑手機被中斷！果粉傻：弊大於利

「爆乳外送員」竄紅遭網霸凌！他吐心聲淚求：社會多點包容心

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

不斷更新／潭美颱風共伴發威　「3地區今停班停課」

嘉義市府攜手醫療院所與社區　推出失智症關懷創新措施　

新北刑大再遭搜索！績優偵查員涉豢養線民　昔獲警光獎畫面曝

全美近2500萬人已投票！　賀錦麗川普搶攻搖擺州催票

心碎1幕！加薩小女孩「把受傷妹妹扛肩上」　赤腳走2km求醫

快訊／台股收盤大跌142.24點　台積電持平至1060元

女神形象翻車！泰星Min涉直銷詐騙「被拘留入獄」　穿囚服喊胃痛

北捷最長電扶梯驚現尿尿哥！當眾解放噁心畫面曝　最高開罰7500

3年內增5座焚化廠解垃圾堆置問題　彭啟明喊話台北市支援垃圾處理

林昱珉備戰12強　秋季聯盟登板3局失3分

嚇死！蒼蠅大軍襲彰化三村里　黏蠅板「黑黑一片」驚悚畫面曝

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

致災豪雨上看900毫米！　粉專：2地區跟颱風天沒兩樣

康芮颱風將形成　粉專：讓潭美「戲劇性大迴轉」的關鍵

更多熱門

相關新聞

京華城鼎越開發抗告成功　游淑慧：布局套路很深

京華城鼎越開發抗告成功　游淑慧：布局套路很深

台北地檢署偵辦京華城案，認為前台北市長柯文哲等人涉違法圖利讓京華城取得容積獎勵20％，日前向台北地院聲請扣押京華廣場建案土地獲准，鼎越公司提起抗告，高等法院23日撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，台北市議員游淑慧表示，果然不幸被她言中，直言鼎越切割「法律斷點布局的套路很深」。

【瑪法達星座運勢】雙魚座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】雙魚座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】水瓶座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】水瓶座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】射手座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】射手座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】天秤座　10.23~10.29

【瑪法達星座運勢】天秤座　10.23~10.29

關鍵字：

鏡週刊清華大學清大楊東翰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面