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美國廉航爆財務危機「宣布賣飛機」！　精神航空大動作裁員

▲▼美國廉航爆財務危機「賣飛機、裁員」！。（圖／Spirit Airlines）

▲精神航空宣布裁員、賣飛機。（圖／Spirit Airlines）

記者王佩翊／編譯

美國廉價航空「精神航空」（Spirit Airlines）因為不堪虧損，近日宣布將出售多架飛機並裁員，企圖透過削減成本，改善財務狀況。根據該公司24日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，精神航空預計每年削減約8000萬美元（約新台幣25億元）的成本，並在2025年開始實施成本縮減計劃。

根據《福斯新聞網》報導，精神航空在提交給SEC的文件中表示，縮減的成本主要來自於「根據預期航班量進行的裁員計劃」，但是精神航空並未透露具體的裁員人數。

此外，精神航空在文件中也指出，已經同意以約5.19億美元（約新台幣166億元）的價格向GA Telesis公司出售旗下23架A320ceo和A321ceo飛機。精神航空預估這筆交易的淨收益，加上飛機相關負債的消除，可以在2025年底前增加約2.25億美元（約新台幣72億元）的流動資金。

精神航空表示，2024年第三季的運力比去年同期下降1.2%，預計第四季的運力會比去年同期減少約20%。

儘管與捷藍航空（JetBlue）的合併計劃落空，但精神航空表仍在努力尋求自救之路。根據《華爾街日報》報導，該公司已重新與邊疆航空（Frontier Airlines）洽談潛在的合併方案，同時也評估聲請破產的可能性。

知情人士透露，目前精神航空與邊疆航空的談判仍處於早期階段，尚無確切協議，交易是否達成仍是未知數。

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