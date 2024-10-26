　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

▲▼健身,健身男。（圖／pixabay）

▲現在有不少人會到健身房報到，但也有傳言指出，若男性健身過度，會導致下體縮水。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

現在健身風氣盛行，不少人下班、下課後會做重訓來訓練身體，但也有部分說法傳出，指稱男性若健身過度，會導致生殖器縮水。對此，泌尿科醫師陳忠佐回應，這是常見的誤解，陰莖尺寸的大小，主要受遺傳因素、荷爾蒙水平影響，與運動、健身的關聯並不大。

陳忠佐在臉書粉專上分享，健身房當中有傳言稱，若是健身過度，可能會導致下體尺寸縮水，但其實這是常見的誤解，陰莖的大小主要受到遺傳因素、荷爾蒙水平等原因影響，與日常的運動或健身關聯不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳忠佐說，健身可以為身體健康帶來許多好處，包括促進血液循環、增加睪酮水平、改善性功能等等，都能幫助男性的性健康與自信心。

此外，不少人在增肌的過程中，會頻繁攝取高蛋白飲食。陳忠佐對此表示，對於腎臟功能正常的健康人而言，這種高蛋白飲食不會直接造成腎損傷。腎臟是負責過濾血液中的廢物、多餘物質，包含蛋白質代謝後的產物，例如尿素等等。

▼有傳言指出，若男性健身過度，會導致下體尺寸縮水，但泌尿醫對此否認。（示意圖／免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲▼男子到健身房運動卻遇到靈異現象。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

不過，若是本身有腎臟疾病，或存在潛在的腎臟問題，就應謹慎攝取高蛋白食物。對於有腎臟病史的患者而言，過量的蛋白質攝取，會進一步加重腎臟的負擔，若有需要的話，應在專業醫師的指導下調整飲食。

至於「高強度的健身會影響男性的性能力嗎」？陳忠佐則回答，若是過度健身、長時間高強度的訓練，在缺少適當休息與恢復的情況下，確實可能影響性事表現。這是因為長時間、高強度的運動，會導致身體產生較多的壓力激素，抑制睪酮素的分泌，可能出現性慾減退、性功能降低的跡象，但都是短期現象。

陳忠佐提到，通常只要充分休息，適度的健身有助於促進心血管健康、增強血液循環，也能夠增強總體耐力，使男性更擅長長時間的性活動，「穩定的健身與運動有助於提高男性睪酮素的水平，進一步增強性功能。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能
川普：台灣若要美國保護，就應該支付保護費
蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？
台積電運動會「一疊鈔票」掉了沒人撿！全場笑曝原因：缺的不是錢
快訊／走鐘獎完整得獎名單一次看
快訊／北捷30演唱會人潮炸裂！　急廣播「別再前往」
邰智源認害《木曜》解散「自然消失」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

台積電運動會「一疊鈔票」掉了沒人撿！全場笑曝原因：缺的不是錢

北捷30演唱會人潮炸裂！淡水站關閉電扶梯　急廣播「別再前往」

竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！爽曬紫保時捷：股價漲超過100％

婆婆同住！人妻忍2年不管了「叫得天搖地動」　網傻：會累死公公

手機選「深色模式」恐更傷眼！醫師示警：帶來不小傷害

救台東觀光「自由行住宿補助破8成」　交長：再加碼5千萬元

快訊／國家警報響了！2地暴雨告警　4縣市豪大雨特報

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

謝和弦合唱2歲愛女　音悅超萌登台

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

台積電運動會「一疊鈔票」掉了沒人撿！全場笑曝原因：缺的不是錢

北捷30演唱會人潮炸裂！淡水站關閉電扶梯　急廣播「別再前往」

竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！爽曬紫保時捷：股價漲超過100％

婆婆同住！人妻忍2年不管了「叫得天搖地動」　網傻：會累死公公

手機選「深色模式」恐更傷眼！醫師示警：帶來不小傷害

救台東觀光「自由行住宿補助破8成」　交長：再加碼5千萬元

快訊／國家警報響了！2地暴雨告警　4縣市豪大雨特報

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台南海安觀光商圈萬聖派對　黃偉哲力邀嗨翻2024萬聖節

北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

川普：台灣若要美國保護，就應該支付保護費

健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

快訊／蔣萬安變「五條悟」現身　深夜喊：領域展開

楊乃文才被爆愛上牛肉麵名店老闆　演唱會又遭當眾求婚...直接打槍！

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？

醫療碳排放占全球溫室氣體排放4.4%　台29醫院發布永續報告

台積電運動會「一疊鈔票」掉了沒人撿！全場笑曝原因：缺的不是錢

走鐘獎完整得獎名單／Joeman甩大麻風波奪年度創作者！山道猴子拿年度影片

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

嘉義3.1地震「和中埔大地震位置相同」　專家示警：當年360人死亡

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

康芮颱風路徑西修「影響台灣機率上升」　粉專示警1地降雨明顯

高雄高球俱樂部傳有毒！　老闆竟是「台灣五大家族」

快訊／國家警報響了！2地暴雨告警　4縣市豪大雨特報

全球人口破81億驚呆她　全場「嘆1現象」更可怕

橘子藏身日本！謝龍介曝「最怕1狀況」那就慘了

LINE免費爽用「1000萬組貼圖、主題、表情貼」

更多熱門

相關新聞

帥壯男友「馬上啪2回合」　妹子全程沒爽到

帥壯男友「馬上啪2回合」　妹子全程沒爽到

「他的JJ又長又細...」一名妹子透露，男友身材好也有健身，外貌也有中上，無奈性事卻不美滿，「每次弄沒幾下就出來，但又馬上要進來第二次」，原PO都要配合假高潮，「久了會覺得我好像小丑」，但細長這件事無法改變，讓她苦惱不已。文章曝光後，老司機們直呼「性事不合...後面會痛苦」。

加入健身房才2個月無預警倒閉　學員怒投訴

加入健身房才2個月無預警倒閉　學員怒投訴

獨立健身房退燒？　中科連2間退場找房客

獨立健身房退燒？　中科連2間退場找房客

母胎單身23年「生殖器竟長皰疹」　醫曝原因

母胎單身23年「生殖器竟長皰疹」　醫曝原因

陰莖5公分1體位最讚　他曝老婆很滿意

陰莖5公分1體位最讚　他曝老婆很滿意

關鍵字：

健身生殖器睪酮健身房

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

走鐘獎大失控

NanaQ被分手5天公開內幕！

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

謝和弦合唱2歲愛女　音悅超萌登台

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面