健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

▲現在有不少人會到健身房報到，但也有傳言指出，若男性健身過度，會導致下體縮水。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

現在健身風氣盛行，不少人下班、下課後會做重訓來訓練身體，但也有部分說法傳出，指稱男性若健身過度，會導致生殖器縮水。對此，泌尿科醫師陳忠佐回應，這是常見的誤解，陰莖尺寸的大小，主要受遺傳因素、荷爾蒙水平影響，與運動、健身的關聯並不大。

陳忠佐在臉書粉專上分享，健身房當中有傳言稱，若是健身過度，可能會導致下體尺寸縮水，但其實這是常見的誤解，陰莖的大小主要受到遺傳因素、荷爾蒙水平等原因影響，與日常的運動或健身關聯不大。

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陳忠佐說，健身可以為身體健康帶來許多好處，包括促進血液循環、增加睪酮水平、改善性功能等等，都能幫助男性的性健康與自信心。

此外，不少人在增肌的過程中，會頻繁攝取高蛋白飲食。陳忠佐對此表示，對於腎臟功能正常的健康人而言，這種高蛋白飲食不會直接造成腎損傷。腎臟是負責過濾血液中的廢物、多餘物質，包含蛋白質代謝後的產物，例如尿素等等。

▼有傳言指出，若男性健身過度，會導致下體尺寸縮水，但泌尿醫對此否認。（示意圖／免費圖庫WUNDERSTOCK）



不過，若是本身有腎臟疾病，或存在潛在的腎臟問題，就應謹慎攝取高蛋白食物。對於有腎臟病史的患者而言，過量的蛋白質攝取，會進一步加重腎臟的負擔，若有需要的話，應在專業醫師的指導下調整飲食。

至於「高強度的健身會影響男性的性能力嗎」？陳忠佐則回答，若是過度健身、長時間高強度的訓練，在缺少適當休息與恢復的情況下，確實可能影響性事表現。這是因為長時間、高強度的運動，會導致身體產生較多的壓力激素，抑制睪酮素的分泌，可能出現性慾減退、性功能降低的跡象，但都是短期現象。

陳忠佐提到，通常只要充分休息，適度的健身有助於促進心血管健康、增強血液循環，也能夠增強總體耐力，使男性更擅長長時間的性活動，「穩定的健身與運動有助於提高男性睪酮素的水平，進一步增強性功能。」