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傻眼！加入健身房才2個月「竟無預警倒閉」　學員怒向消保官投訴

▲健身房。（圖／翻攝Google Map）

▲Chill Fit秋健身無預警歇業，消費者砲轟業者不負責任，要求出面說明。（圖／翻攝Google Map）

記者游瓊華／台中報導

網路評價4.8顆星、位在台中市西屯區永福路的知名健身房Chill Fit秋健身，傳出無預警結束營業！有消費者今年8月才繳了會費加入健身房，沒想到就接獲通知健身房倒閉，怒向台中市政府投訴，另外也有學員還剩下20多堂教練課程未上完，也向消保官提出申訴。

台中市政府法制局表示，Chill Fit秋健身已在今年10月16日結束營業，業者雖在FB、IG表示，已經和世界健身俱樂部協商，將承接會員會籍或接受會員辦理退費，但未告知學員教練課程如何計算退費及何時退費，甚至要求教練自行連絡學員，後續處理方式不完整。

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實際上，Chill Fit秋健身今年8月才慶賀3周年，還推出優惠活動吸引民眾加入，未料現在突然傳出歇業，有學員不滿砲轟業者「以誠信為基礎，但要結束營業都不需要提前通知嗎」、「超級傻眼，要結束營業也沒提早告知，錢都繳了，問了承辦人也給不出一個答案，老闆是不用出來負責嗎」，要求業者出面給說法。

據悉，法制局已經收到2件申訴案，業者也與消費者和解，但擔心成為「有申訴才有處理」的情況，法制局呼籲業者，儘速公開提供退費窗口之聯絡資訊、退費計算方式及申請表件。消保官提醒，有利用信用卡預付健身月費及健身教練費用的消費者，可先儘速向發卡銀行申請爭議款，以減少金錢損失。

消保官也提醒，消費者若使用信用卡消費，遇有業者倒閉等原因而有商品(服務)未領取，致權益受損者，可檢附相關佐證資料向信用卡發卡銀行申請爭議款，但因爭議款有申請期限，以VISA、MASTER 為例，自刷卡日起540日曆天，且業者未提供服務起120日曆天內，以上日期需再扣除發卡行作業所需的15工作天；另外即使業者已經請款，消費者未使用的費用，仍可要求信用卡機構退還，且各家銀行所需資料不盡相同，建議消費者盡速向發卡銀行洽詢，勿因業者一句11月統一處理，而延誤爭議款之申請時效。

消保官提醒，消費者購買健身服務時，宜選擇按月付款方案；如預付且累計金額超過5000元時，應請業者提示履約保證的證明文件後再行購買，購買後也建議儘速使用完畢，切勿購買大量健身課程或長期健身會籍，以免因業者倒閉而求償無門。

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