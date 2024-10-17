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沒約砲！母胎單身23年「生殖器竟長皰疹」　醫曝1關鍵原因

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO生殖器長皰疹。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名母胎單身23年的男網友表示，某天發現生殖器長了很多水泡，而且超級痛，立刻去看泌尿科，沒想到竟然是皰疹，醫生進一步解釋，大部分都是性行為傳染，但他沒有女朋友，也沒有嫖妓、約砲，怎麼樣都想不透為什麼生殖器會長皰疹，後來他發現生殖器長皰疹的原因，醫生也點頭說「很有可能」。

男網友在Dcard發文，「天啊！生殖器皰疹⋯我要瘋了」，上廁所時發現生殖器長了很多水泡，破掉後超級痛，到醫院泌尿科檢查，「確定生殖器皰疹（HSV-2）」，但他母胎單身23年，沒發生過性行為，沒嫖妓、沒約砲，「小處男一個你跟我說我得HAV-2？」

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當醫生說這疾病目前無法根治時，原PO覺得自己的人生就此毀了，含淚詢問傳染途徑為和？醫生表示大部分都是透過性行為傳染的。但他從未有過性行為，於是跟醫生聊到生活習慣，每周都會去公共游泳池游泳，有時會去公廁，但醫生認為這些情況下被傳染的可能性微乎其微。

最後，原PO突然想起，自幼患有嘴皰（HSV-1），可能在某次DIY時，手部碰觸過嘴巴後未清洗乾淨，導致生殖器傳染，「醫生說這是目前最有可能的，HSV-1已經證實是會傳染變HSV-2的，所以真的是右手傳染給我的嗎？我自己傳染給我自己的嗎？我人生毀了，崩潰中」。

貼文一出，掀起網友討論，「我嘴巴也有 超討厭的，大人就是愛亂親小孩，害我從小就常常發作，謝謝你的資訊欸，不然我等等也長下體的」、「上網看了一下，無法根治，好像只能用藥並且努力增強自體免疫力來控制，是一個長期抗戰，加油」、「好好調養身體，免疫力好就能壓住病毒」。

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關鍵字：

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