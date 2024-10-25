帥壯男友「馬上啪2回合」　妹子淚見尺寸：全程沒爽到

▲原PO每次都要配合假高潮演出。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「他的JJ又長又細...」一名妹子透露，男友身材好也有健身，外貌也有中上，無奈性事卻不美滿，「每次弄沒幾下就出來，但又馬上要進來第二次」，原PO都要配合假高潮，「久了會覺得我好像小丑」，但細長這件事無法改變，讓她苦惱不已。文章曝光後，老司機們直呼「性事不合...後面會痛苦」。

一名女網友在Dcard透露難以啟齒的私密事，男友除了早洩，而且屬於細長型狀，「每次弄沒幾下就出來，但又馬上要進來第二次」，讓原PO非常介意，「他可能自己也知道很快就出來的問題，或者是還沒爽到。」

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原PO也願意配合加碼戰，發現男友比第一次持久一些，但還是很快又出來。不過長久下來，原PO也感到懷疑人生，全程根本沒爽到，「我每次都要假裝很投入、假高潮...久了會覺得我好像小丑。」

最後，原PO也補充說道，男友有在健身、身材也很好，且外表中上，卻嘆「就算改變早洩問題，可改變不了細長啊！」

底下一票老司機回應，「性事蠻重要的，你可以想像一下這輩子都跟他做嗎，不行的話及時止損比較好」、「這應該無解啦！有一好沒兩好，不然妳給他套10層保險套是不是就超粗了？」「性事不合...後面會痛苦」、「之前也碰到一個肌肉很大很壯，但是小到不行的，根本詐騙」、「真心覺得如果你慾望佔感情部分很多的話，換人可能比較好」、「太粗也不好，每次都把女生用到流血，體驗也不好」、「有健身，應該持久」。