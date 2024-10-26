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UCLA教授付不起房租流落街頭！拍片喊「無家可歸」　課全被取消

UCLA教授付不起房租流落街頭！他拍片喊「無家可歸」　課程全被取消

▲美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）一名教授，自拍影片表示「薪資過低」流落街頭，校方事後把他的課程取消了。（圖／翻攝自TikTok ）

圖文／CTWANT

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）一名教授丹尼爾麥基翁（Dr. Daniel McKeown），日前自拍影片表示「薪資過低」流落街頭，引發廣泛討論。該影片也迅速爆紅，未料這位教授近日透露，UCLA為了報復他抱怨薪資太低的關係，居然把他的課程取消了。

根據《紐約郵報》等外媒報導，這位天體物理學教授透過影片向他的4萬8700 名粉絲證實「可怕的消息」，那就是他的課程被取消了，原來是UCLA不滿他拍影片抱怨薪資過低的問題。

報導稱，麥基翁在 19 日於TikTok 發布影片表示，「加州大學洛杉磯分校已經讓我政假，他們在未經我許可的情況下取消了我今年秋天教授的所有課程」。麥基翁繼續表示，「所長布朗對我進行了報復，因為我公開了我的故事，說我的薪水不足以支付在加州大學洛杉磯分校附近租房」。

根據報導，麥基翁擁有天體物理學博士學位，目前是在UCLA擔任全職教授，不過稍早他拍影片透露，自己每年僅能領到7萬美元，約新台幣225萬元的薪水，根本無法支付月租2500美元，約新台幣8萬元的房租，最終被迫搬出原本居住的公寓，他把個人物品放在倉庫，並且暫時和朋友住在一起，由於距離學校數小時車程，麥基翁不得不改為線上授課。

UCLA也針對他透過線上教學的方式不認同，要求他回到校園內來授課，另據洛杉磯的媒體《KTLA》報導，麥基翁多次向主管要求加薪，但都被拒絕，因此他訴諸社群媒體，透過公開影片爭取調薪權益，希望調整成年薪10萬美元，約新台幣322萬元，支付洛杉磯西木區（Westwood）的房租價格。

麥基翁的影片發布後，迅速獲得大批網友聲援，包括許多UCLA學生也留言支持，根據報導， UCLA長期以來一直被學生和教授詬病，校園附近缺乏負擔的起的住宿， 儘管UCLA在2022年成為加州首個提供學生住宿的大學，但這項政策並不包括教授。

@danielastrophysics

♬ original sound - Daniel McKeown

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