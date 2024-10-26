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阿里山生命豆季集團結婚　鼓勵生育延續文化傳承

▲▼ 阿里山鄉鄒族生命豆季活動盛大舉行，15對新人喜結連理 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 阿里山鄉鄒族生命豆季活動盛大舉行，15對新人喜結連理 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山鄉鄒族生命豆季系列活動今26日在樂野服務區盛大登場，活動為期2日，分別舉辦「部落文化-鄒族傳統婚禮-生豆傳承」、「鄒力全開音樂季」及「愛神之箭競賽」，今午舉辦鄒族傳統婚禮，邀請15對新人出席儀式，嘉義縣長翁章梁，阿里山鄉長高瑞芳、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁等人受邀出席，給予新人最誠摯的祝福。

▲▼ 阿里山鄉鄒族生命豆季活動盛大舉行，15對新人喜結連理 。（圖／嘉義縣政府提供）

阿里山鄉公所指出，鄒族生命豆季系列活動源自原住民傳統食材鵲豆，因鵲豆對環境容忍力強，容易繁衍生長，有生命豆美稱。期許鄒族人能夠效仿生命豆堅韌的生命力，勇於面對挑戰，茁壯開花並結果，以延續族群命脈，也藉由一系列的活動行銷阿里山地區農特產品及觀光產業。

▲▼ 阿里山鄉鄒族生命豆季活動盛大舉行，15對新人喜結連理 。（圖／嘉義縣政府提供）

活動也邀請來自紐西蘭的毛利人貴賓出席，為紐西蘭貿易發展中心魏媞娜(Tina Wilson)處長及其家人，藉由親眼欣賞鄒族傳統文化，期望促進鄒族與毛利族之間的交流，激發出不同的文化火花。

高瑞芳說，這次活動促成16對新人結為連理，今日共有15對新人出席，期望透過生命豆系列活動，鼓勵年輕人結婚，更歡迎年輕人生孩子，將能提高阿里山鄉的人口，鄉公所也會為新生兒的家長提供完善的支持。

▲▼ 阿里山鄉鄒族生命豆季活動盛大舉行，15對新人喜結連理 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，生命豆季系列活動已舉辦多年，讓民眾深入了解鄒族的生命力與韌性。生命豆祭期間會舉辦集團結婚儀式，藉由大家的共襄盛舉，為新人們送上最誠摯的祝福。

▲▼ 阿里山鄉鄒族生命豆季活動盛大舉行，15對新人喜結連理 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁也說，鄒族的婚禮被視為全村大事，這樣的景象在其他鄉鎮市中並不常見，歡迎更多民眾前來阿里山鄉遊玩，體驗鄒族的美麗文化。

 
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