　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名男子20日攀登四川的雅姆雪山時不慎摔倒墜落，他摔落的一刻正好被無人機拍下。男子的隊友透露，男子墜落之後受傷，雖然有被救援隊帶下山，但最終仍不幸身亡。

操作無人機的遊客表示，他當天並沒有登頂，只到5168公尺的放棄了，操作無人機時，正好拍到另一組登山隊的一名男子摔倒，據說後來身亡了，「他是登頂之後往下走的過程中出事，人已經不在了，但是因為摔傷，還是失溫，這就不清楚了。」

▼男子墜落之後，躺在雪地上。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影。（圖／翻攝微博）

一名曾經遇到男子的登山者說，男子墜落之後，一個人坐在雪地中，後來慢慢坐了起來，一點一點往下挪動，一名隊友見狀趕了過來，請他幫忙找救援，於是他立刻用對講機聯絡。

男子的一名隊友後來也出面說明，她表示，男子有登山經驗，也有專業配備，這次純屬意外，「我是和他一起登頂的隊友，我一直在山上陪他等待救援，從上午10點一直到晚上6點，救援隊上來了才自行下撤。另外兩個隊友下山後及時去公安報案、聯繫搜救、聯繫他家屬。」

當地的救難單位證實，當天確實有派員上山搜救，並找到了人，也帶下山了，但後續情況就不了解了。

公開資料顯示，雅姆雪山海拔5374公尺左右，屬於貢嘎山支系海子山脈，它也是海子山脈除主峰雅拉雪山外，唯一有著終年冰川的雪山，攀登途中路況多樣，需要經過高山草甸、碎石陡坡、雪坡、冰川等。

▼隊友趕到男子身邊。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住爆乳」
大蛇丸紅毯遭疑「好事將近」　本人緊張發聲
桃猿開複數約　全力留2球星
快訊／台中死亡車禍　騎士爆頭亡
更進化了！志祺七七「超帥」現身走鐘
不是拔插頭！冷氣「收工前5步驟」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影

號稱「軍工電子主力軍」　中國電科傳再有高層被查

陸男泰國按摩遭性侵！睡著後「按摩師騎上來」

中梵主教任命協議延長後　北京助理主教甄雪斌上任

恆大汽車：潛在買方中止交易　將繼續尋找股份出售機會

陸網美痴戀公務員　驚覺「只是小四」崩潰自爆！

再批賴清德避談台灣光復歷史　陸國台辦：兜售台獨史觀蒙蔽民眾

陸「福馬同城通卡」升級　新增「個人貸款」多項金融服務

上海萬聖節站整排警察「COS皇上也勸離」　台灣業者曝現狀

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影

號稱「軍工電子主力軍」　中國電科傳再有高層被查

陸男泰國按摩遭性侵！睡著後「按摩師騎上來」

中梵主教任命協議延長後　北京助理主教甄雪斌上任

恆大汽車：潛在買方中止交易　將繼續尋找股份出售機會

陸網美痴戀公務員　驚覺「只是小四」崩潰自爆！

再批賴清德避談台灣光復歷史　陸國台辦：兜售台獨史觀蒙蔽民眾

陸「福馬同城通卡」升級　新增「個人貸款」多項金融服務

上海萬聖節站整排警察「COS皇上也勸離」　台灣業者曝現狀

李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光

「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

大蛇丸愛情事業兩得意！遭疑「好事將近」本人發聲　曝一招征服女友

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

父親走路被車撞　母怪女兒：妳不結婚害的！

男童狠踩女童肚　家長不教育反嗆：踩死了嗎

中國市場最慘！保時捷降價至163萬元

中國演唱會強制實名制　黃牛仍難杜絕

陸LV櫃姐與人夫顧客聊色 還嗆正宮

上海萬聖節站整排警察　台業者曝現狀

陸男泰國按摩遭性侵！睡著後「按摩師騎上來」

陸國台辦痛批民進黨：否認台灣光復歷史意義

陸「福馬同城通卡」升級！可辦理個人貸款

陸網美痴戀公務員　驚覺「只是小四」

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

23歲男炫新車不滿遭嘲諷 砍死1人

陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影

更多熱門

相關新聞

台灣兩個世界！「1地方超涼」冷氣無法關

台灣兩個世界！「1地方超涼」冷氣無法關

受到「太平洋高壓」影響，今日至周日(23至25日）各地白天熱爆且上看37度。不過位於海拔2574公尺的福壽山農場小編卻貼出一張照片，笑稱山上晴空萬里，溫度只有17.3度，「就是涼涼的想炫耀一下」，與山下猶如兩個世界，引來8千多名網友狂呼「不要引誘我衝山頂！」

爬山不想背行李！兄妹氣球綁包拉著走

爬山不想背行李！兄妹氣球綁包拉著走

日本爬山「見公廁告示牌」絕望了！台旅客秒懂：差點瘋掉

日本爬山「見公廁告示牌」絕望了！台旅客秒懂：差點瘋掉

男台南白河爬山迷路　警消尋獲急送醫

男台南白河爬山迷路　警消尋獲急送醫

孩暑假「不肯去阿公家」　網卻羨慕

孩暑假「不肯去阿公家」　網卻羨慕

關鍵字：

爬山高山

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面