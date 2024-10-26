陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名男子20日攀登四川的雅姆雪山時不慎摔倒墜落，他摔落的一刻正好被無人機拍下。男子的隊友透露，男子墜落之後受傷，雖然有被救援隊帶下山，但最終仍不幸身亡。

操作無人機的遊客表示，他當天並沒有登頂，只到5168公尺的放棄了，操作無人機時，正好拍到另一組登山隊的一名男子摔倒，據說後來身亡了，「他是登頂之後往下走的過程中出事，人已經不在了，但是因為摔傷，還是失溫，這就不清楚了。」

▼男子墜落之後，躺在雪地上。（圖／翻攝微博）



一名曾經遇到男子的登山者說，男子墜落之後，一個人坐在雪地中，後來慢慢坐了起來，一點一點往下挪動，一名隊友見狀趕了過來，請他幫忙找救援，於是他立刻用對講機聯絡。

男子的一名隊友後來也出面說明，她表示，男子有登山經驗，也有專業配備，這次純屬意外，「我是和他一起登頂的隊友，我一直在山上陪他等待救援，從上午10點一直到晚上6點，救援隊上來了才自行下撤。另外兩個隊友下山後及時去公安報案、聯繫搜救、聯繫他家屬。」

當地的救難單位證實，當天確實有派員上山搜救，並找到了人，也帶下山了，但後續情況就不了解了。

公開資料顯示，雅姆雪山海拔5374公尺左右，屬於貢嘎山支系海子山脈，它也是海子山脈除主峰雅拉雪山外，唯一有著終年冰川的雪山，攀登途中路況多樣，需要經過高山草甸、碎石陡坡、雪坡、冰川等。

▼隊友趕到男子身邊。（圖／翻攝微博）

