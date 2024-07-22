日本爬山「見公廁告示牌」絕望了！台灣旅客秒懂：差點瘋掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名日本網友先前爬山時突然內急，當他正慶幸看到公廁告示牌時，上面竟標註廁所與該位置「距離2公里遠」，讓他瞬間絕望了。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在粉專轉發趣聞，狂吸萬人朝聖，大票網友不禁笑回，「既然沒希望，直接讓你看到絕望，然後早點放棄」、「已經拉了！謝謝」。

就有日本網友在社群平台X提到，當他快憋不住的情況下，發現了一個公廁告示牌，然而上面的內容卻令他絕望，只見該公廁距離他的所在地竟有2公里之遠，而這一幕也在網上瘋傳，掀起巨大回響。

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▲廁所在兩公里外。（圖／翻攝自臉書／魚漿夫婦）

「魚漿夫婦」日前也在粉專轉發PO文，許多網友看完紛紛笑回，「兩公里提肛肌訓練」、「跳出倒數進度條」、「這應該是說明憋不住的就尿吧」、「以跑百米15秒均速來算，5分鐘即可到達，加油」、「該不會還是山林裡唯一的廁所吧」、「只好施肥了」、「我真是謝謝你的提醒」、「本來沒想上，看到牌子就突然想上了」。

另外，也有台灣旅客碰到一樣的窘境，苦笑表示「富士山下山路徑就是這樣，我看到差點瘋掉，富士山又光禿禿的，連想躲去樹林裡解放都不行。」