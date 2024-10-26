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軟體更新害航班中斷「5億美元飛了」！　達美航空控告CrowdStrike

▲▼達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-200（Boeing 757-200）客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 達美航空（Delta Air Lines）因CrowdStrike導致的當機損失慘重。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

達美航空今天在喬治亞州法院控告CrowdStrike，指控這家網路安全公司7月一項軟體更新導致全球當機，達美被迫取消大批航班，影響130萬名旅客，釀成逾5億美元的損失。

路透社報導，達美航空（Delta Air Lines）向富爾頓郡高等法院（Fulton County Superior Court）提起的訴訟聲稱，CrowdStrike的軟體更新錯誤是「災難性」事件，這間公司「強迫客戶進行未經測試的錯誤更新，導致全球超過850萬台採用微軟（Microsoft）視窗（Windows）作業系統的電腦當機。」

這起發生在7月19日的事件不但導致全球許多航班被迫取消，並且影響各行各業，包括銀行、醫療保健、媒體與旅館。

資安公司CrowdStrike今天稍晚表示：「達美航空的說法是基於已證明不成立的錯誤訊息，代表它對現代網路安全的運作方式缺乏了解。達美航空未能將其陳舊的資訊科技基礎設施現代化，只是藉由這種孤注一擲的嘗試來轉移對於其復原緩慢的責難。」

達美航空表示自2022年以來一直在購買CrowdStrike的產品，並聲稱這次當機導致其7000架次航班被迫取消，5天內有130萬名乘客受影響。

達美航空表示，CrowdStrike應對逾5億美元的墊付費用以及數額不詳的利潤損失、支出（包括律師費與名譽損害、未來營收損失）承擔責任。

達美航空控訴，如果CrowdStrike在軟體更新前能先在1台電腦上測試，就可先知道更新會導致電腦當機。「由於無法遠端移除有問題的更新，CrowdStrike嚴重削弱達美航空營運，並造成達美航空客戶的重大延誤。」（譯者：屈享平／核稿：嚴思祺）

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