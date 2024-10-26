嘉義東石一日遊　海盜Cosplay、漁人體驗及生態教育

▲▼ 東石親子賞鳥趣 嘉義推海盜Cosplay、漁人體驗及生態教育 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

秋冬是候鳥南遷季節，嘉義縣文化觀光局推薦親子來東石觀鳥一日遊，搭乘觀光漁筏到「外傘頂洲」體驗耙文蛤、追小螃蟹，認識沙洲生態，還可到由漁塭變身為富有海洋元素的小漁村「向禾休閒漁場」，體驗划船撈海菜，「鰲鼓濕地森林園區」可以觀察大白鷺、小白鷺嬉戲，再安排品嘗CP值超高的烤蚵吃到飽，是一趟兼具娛樂及知性的東石親子生態遊。

嘉義縣沿海的東石鄉擁有自然生態、漁業文化及海鮮美食，鰲鼓濕地森林園區面積超過1500公頃，地理環境豐富多變，是一處有森林、沼澤、濕地、水域等多樣地形的水鳥棲地，也是國際知名的觀鳥點。

文觀局指出，「鰲鼓濕地森林園區」動植物資源豐富，是候鳥的重要棲息地，賞鳥期從每年10月到隔年3月，有超過200多種鳥類，包括鳥界嬌客「黑面琵鷺」、「大白鷺」、「小白鷺」、「高蹺鴴」，非常適合觀察鳥類生態，對孩子來說是不容錯過的教育地點。

除了賞鳥，來到東石不可錯過的當然是海鮮美食，最推薦東石烤蚵吃到飽，鮮蚵鮮嫩肥美，大人小孩都能享受令人驚豔的味覺體驗，保證吃過一次就難忘。

文觀局表示，帶孩子來東石，一定要體驗搭乘觀光漁筏到移動的國土「外傘頂洲」，沿途可以欣賞海上蚵棚及遼闊海景，還可讓孩子深入認識沙洲生態。在沙洲上，孩子可以耙文蛤、追小螃蟹，寓教於樂，遊程中還能在船上品嘗新鮮的海鮮風味餐，結合自然學習與美食，讓旅程增添美味的回憶。

此外，在「向禾休閒漁場」也能體驗海盜裝扮，孩子們變身當小小海盜拍照並體驗釣魚樂趣，再順遊到「志哥的漁塭人生」體驗坐竹筏摸蛤蜊、「白水湖蚵學家」體驗串蚵及吃烤蚵，或者到「東石50分Life工作室」體驗一夜干製作，豐富的親子行程盡在東石，保證讓孩子們玩到樂不思蜀。

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業者資訊

1.外傘頂洲：嘉義縣東石鄉外海/0905-727997

2.向禾休閒漁場：嘉義縣東石鄉四股67-6號/05-3600959

3.鰲鼓濕地森林園區：嘉義縣東石鄉鰲鼓村四股54號/05-3601801

4.烤蚵一條街：嘉義縣東石鄉彩霞大道

5.志哥的漁塭人生：漁場地址google：「志哥的漁塭人生」/0972-399228

6.白水湖蚵學家：嘉義縣東石鄉掌潭村白水湖25之1號/05-3451617

7.東石50分Life工作室：嘉義縣東石鄉塭仔村後埔第13鄰2附8/ 0975-690388