嘉義東石港口宮春節「擲筊送轎車、金媽祖」　加碼iPhone 15 Pro

▲嘉義縣東石鄉港口宮春節「擲筊送轎車、金媽祖」，主委陳慶堂宣布再加碼年輕族群最愛的蘋果手機 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉港口宮每逢春節大活動「擲筊送轎車、金媽祖」，主委陳慶堂7日開箱所有獎品，另宣布今年新增蘋果最新手機iPhone 15 Pro，讓香客初一到初五天天有獎品，只要添香油錢100元可以參加擲筊，每天擲出最多聖筊者就可將金媽祖及iPhone 15 Pro帶走。

▲嘉義縣東石鄉港口宮春節「擲筊送轎車、金媽祖」，頭獎、二獎兩台高級轎車 。（圖／記者翁伊森攝）

陳慶堂表示，每逢大年初一至初五都會在廟宇大殿前舉行擲筊活動，最大獎是價值約80萬元的1800CC轎車，二獎為價值60萬元的1500CC轎車，3獎為155CC普通重型機車，4、5獎125CC普通重型機車，6、7獎為液晶電視，添香油錢100元就可參加擲筊拚將轎車開回家。

▲嘉義縣東石鄉港口宮春節「擲筊送轎車、金媽祖」，頭獎、二獎兩台高級轎車 。（圖／記者翁伊森攝）

陳慶堂表示，春節期間初一至初五，添香油錢100元就可參加1次擲筊送黃金媽祖，每天統計擲出最多聖筊參賽者，分別獲得大聖母、二聖母、三聖母、四聖母、五聖母，依照現在金價每尊大約萬元起跳。

陳慶堂說，今年新增的擲筊送蘋果最新型手機iPhone 15 Pro，比賽辦法比照擲筊送黃金媽祖，也是添香油錢100元就可參加1次擲筊，每天擲出最多聖筊者就可獲得1隻蘋果最新型手機。