嘉義超夯烤生蚵衛生大稽查！14家有2家出問題　5招安心生下肚

▲▼ 嘉義縣啟動烤鮮蚵稽查 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣沿海地區自助鮮烤生蚵店家林立，為了保障消費者飲食安全，嘉義縣衛生局啟動專案輔導稽查，查核14家生蚵鮮烤業者，其中有2家不符合食品良好衛生規範準則規定，已責令改善，呼籲用餐民眾生蚵要烤熟才能食用，避免腸胃症狀發生。

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嘉縣沿海地區烤鮮蚵業者共有14家，近日啟動專案輔導稽查，查核重點為:餐飲從業人員每年應主動健檢、作業中應戴口罩、穿著整潔衣帽或工作服、注意手部清潔、製餐過程應避免生熟食食品交叉污染、食材及器具容器有無離地存放等項目。經查核結果有2家未符合食品良好衛生規範準則，已責令改善完竣。

呼籲餐飲業者做好自主管理，未符合規範將違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新臺幣六萬元以上二億元以下罰鍰。衛生局稽查期間也提供「烤鮮蚵5安心｣圖卡，讓業者張貼在店內明顯處。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，有民眾疑似因吃烤蚵出現腸胃症狀，衛生局已全面加強烤生蚵業者輔導與稽查，經過查證，發現症狀多半來自生蚵未完全烤熟就吃下肚，導致身體不適。提醒民眾烤鮮蚵5大安心步驟：1.食材要新鮮2.應充分烤熟3.手部要清潔4.生蚵勿生食5.生熟食分開盛裝，千萬勿追求口感而吃下未熟生蚵，造成腸胃不適。

趙紋華進一步表示，腸胃症狀常因諾羅病毒引起，呼籲食品業者要遵守食品良好衛生規範準則，並應加強環境清潔消毒，海產應煮熟後再讓民眾食用，有任何食品衛生疑慮可電洽衛生局食品藥物管理科，電話專線：05-3620613 。