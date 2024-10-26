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5G文化科技體驗融入城市歷史　嘉博館打造「展望諸羅城」

▲▼ 小城市 大創新！嘉博館透過5G AR文化科技打造「展望諸羅城」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 小城市 大創新！嘉博館透過5G AR文化科技打造「展望諸羅城」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立博物館以介紹嘉義的人、文、地、產、景為主軸，成為認識嘉義市的重要窗口。嘉義市政府爭取文化部「博物館及藝術5G科技跨域應用計畫」的支持，攜手中華電信推出《展望諸羅城 探尋獨嘉事》5G AR文化科技體驗。

▲▼ 小城市 大創新！嘉博館透過5G AR文化科技打造「展望諸羅城」 。（圖／嘉義市政府提供）

25日舉辦記者會，黃敏惠市長與阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修、嘉邑城隍廟董事長賴永川及林鐵處及中華電信嘉義營運處林永山總經理等貴賓，共同邀請民眾走進嘉博館，透過陳澄波大師作品串起【林木軌跡】、【圓環印象】、【城隍巡禮】三段城市故事，透過5G雲端運算和AR擴增實境技術，看見生動的嘉義人、嘉義市及嘉義精神。

黃敏惠表示，今年是諸羅建城320周年，嘉義市作為阿里山門戶入口，有獨特的林業文化，並有豐厚的歷史文化資源，科技的進步正是傳播文化的最佳途徑。很高興能攜手中華電信，應用5G與AR技術，為嘉博館的展示數位升級帶來革新，讓嘉義的歷史更具體生動的呈現，讓來到嘉博館的民眾可以看到這座城市的現在與過去，也因為有了科技輔助，而展望更加遙遠的未來。

▲▼ 小城市 大創新！嘉博館透過5G AR文化科技打造「展望諸羅城」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，《展望諸羅城 探尋獨嘉事》5G AR文化科技體驗，融入嘉義畫都代表人物陳澄波大師的《展望諸羅城》、《製材工廠》、《嘉義中央噴水池》、《八月城隍祭》等四幅與嘉義有關的經典畫作串起【林木軌跡】、【圓環印象】、【城隍巡禮】三個城市故事。導入5G與AR技術，將展廳原有1:87比例的城市縮影模型展區透過平板電腦的輔助「動起來」，透過陳澄波大師的畫作開啟故事的序章，帶來豐富的獨嘉故事，讓原先靜態的城市模型展示，轉變為雙向互動的動態體驗。

▲▼ 小城市 大創新！嘉博館透過5G AR文化科技打造「展望諸羅城」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠感謝財團法人陳澄波文化基金會共同參與，讓本計畫成為陳澄波130系列活動之一，期待透過科技應用的「數位轉譯」，讓更多人看見這座城市的故事。同時，黃敏惠市長也感謝中華電信創新科技支持，嘉義市是能讓人實驗、實踐、實現想像的城市， 嘉義市將持續推動數位文化創新計畫，提升城市的國內外文化影響力，讓大家看見「小城市‧大創新Small City, Big Change」的力量。

▲▼ 小城市 大創新！嘉博館透過5G AR文化科技打造「展望諸羅城」 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，此次展覽創新透過互動式AR體驗，呈現的三段與城市縮影模型具有連結的過去、現在城市故事，以及一項共同畫面創作的「+1未來市」，達成「嘉義人關心嘉義事，異鄉人探索嘉義市」之核心宗旨。三段主題故事，內容涵蓋了嘉義被譽為「第二座森林」的由來與木造老屋重生的創新發展、圍繞著噴水圓環的城市盛事「選前之夜」、「管樂踩街」、嘉邑城隍廟匾額的傳奇與「城隍夜巡」等在地傳統禮俗。在「+1未來市」，則是透過5G網路的快速傳輸，參與虛擬AR共創機制，以使用者生成內容（UGC）方式，表達對嘉義市未來發展的期望，而這些數據都將以「AR天空樹」的形式呈現於城市模型中央，透過全新展示方式，讓市民及遊客更認識這座人文城市的過去、現在，與充滿想像力的未來。

文化局長謝育哲也指出，本次《展望諸羅城 探尋獨嘉事》5G AR文化科技體驗是文化與科技跨界合作的成功典範，透過這個計畫不但深化了嘉義市的文化記憶，也展現出嘉義市數位化文化推廣的潛力。未來將持續結合創新科技，強化觀展者的互動體驗，讓文化傳承成為雙向交流，成為小城市創新實踐的代表。

本展自即日起於嘉義市立博物館二樓常設展廳開放參觀，歡迎大家前來體驗。目前還有搭配展覽推出「數位集章」活動，集章完成後即可至服務台兌換限量的Web AR主題明信片，透過手機掃描即可觀看虛擬動畫，讓大家把AR互動體驗帶回家，極具收藏價值。更多展覽資訊請參閱嘉義市立博物館官網(https://museum.chiayi.gov.tw)。

 
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