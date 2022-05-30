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嘉義市立博物館百年收藏　KANO準優勝盾+比賽完封紀念球

▲▼ KANO準優勝盾及比賽完封紀念球回歸嘉義市立博物館。（圖／嘉義市政府提供）

▲ KANO準優勝盾及比賽完封紀念球回歸嘉義市立博物館。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為慶祝國際博物館日，嘉義市立博物館「百年．追求－KANO嘉農棒球九十回望特展」特別透過嘉義大學典藏合作，新增展出KANO棒球隊珍貴2件獲獎獎盃、1件獎牌及由吳明捷次子堀川盛邦先生捐贈1931年與神奈川商工甲子園比賽完封球。有鑑於本展對棒球文物策展重要性，國內知名的統一企業特別響應，即日起至展期結束，拍照上傳臉書即可獲贈統一脆麵一包，每日限量50包，分享熱血沸騰的一球入魂。

▲▼ KANO準優勝盾及比賽完封紀念球回歸嘉義市立博物館。（圖／嘉義市政府提供）
文化局表示，嘉義市台灣棒球發展起源，更是台灣棒球原鄉，嘉義市立博物館發揮博物館強大復刻文物能量，推出了「百年．追求－KANO嘉農棒球九十回望特展」，展現1931年嘉義農林棒球隊進軍甲子園的璀璨精彩，開展至今備受好評。

▲▼ KANO準優勝盾及比賽完封紀念球回歸嘉義市立博物館。（圖／嘉義市政府提供）

展出文物從1931年一球入魂，決戰甲子園珍貴歷史影像，進入全台棒球熱血沸騰的嘉農時代，球員們豐富的影像資料、文物和史料，展覽中更特別深入介紹的拓弘山、藍德和及郭光也3位KANO隊員經歷，感受不同時代的棒球焦點。
在臺灣棒球運動盛行的1970年代，孩童們的零食選擇不多，乾脆麵成為少數的享受之一。尤其包裝上用力揮棒、投球的球員影像，50年的不敗經典--統一脆麵，陪伴每一位在電視機前度過無數觀看轉播少棒比賽的夜晚，乾脆麵配上鹽巴調味粉，簡單又經典。

▲▼ KANO準優勝盾及比賽完封紀念球回歸嘉義市立博物館。（圖／嘉義市政府提供）

統一脆麵特別與嘉義市立博物館合作，讓大家重溫看棒球、吃脆麵的懷舊體驗，自即日起至8月31日止，只要大家到嘉博館參觀「百年．追求－KANO嘉農棒球九十回望特展」，在現場拍照打卡上傳臉書即可獲贈統一脆麵1包，每日限量50包，送完為止。

展期至8月31日，嘉義市政府文化局提醒大家在新冠肺炎防疫期間，入館參觀請大家配合戴好口罩，做好基本的防疫，看展更安心。更多資訊請上嘉義市立博物館官方網站：https://museum.chiayi.gov.tw/

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