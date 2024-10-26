陸國台辦痛批民進黨：刻意淡化、否認台灣光復歷史意義

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

今年是台灣光復79週年，台灣許多黨派、社會團體昨25日舉辦慶祝活動。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨刻意淡化、否認台灣光復歷史意義，甚至抹滅台灣先烈、粉飾日本殖民的歷史，建構「台獨史觀」，虛構「新兩國論」，毒害年青一代。

朱鳳蓮表示，台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，彰顯台灣是中國領土不可分割一部分的歷史和法理事實，值得兩岸同胞共同紀念和慶祝。

朱鳳蓮表示，1894年，日本發動侵略中國的甲午戰爭，次年迫使戰敗的清朝政府割讓台灣及澎湖列島。1943年12月1日，中美英三國政府發表《開羅宣言》，明確宣佈三國之宗旨在使日本所竊取於中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等，歸還中國。1945年7月26日，中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，重申「開羅宣言之條件必將實施」。同年9月，日本簽署《日本投降條款》，承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。

朱鳳蓮進一步說，10月25日，中國政府宣告「恢復對台灣行使主權」，並在台北舉行「中國戰區台灣省受降儀式」。由此，通過一系列具有國際法律效力的文件，中國從法律和事實上收復了台灣。在台灣回歸祖國79週年之際，兩岸同胞以多種方式紀念這一重大歷史事件，對於緬懷先烈英勇事跡、回顧兩岸同胞共御外侮的歷史功績、弘揚偉大抗戰精神具有重要意義。

朱鳳蓮指出，賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，大肆宣揚其台獨分裂主張，鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，背棄歷史，數典忘祖，不僅不對台灣光復進行紀念，反而一再宣揚美化荷蘭殖民台灣的所謂「台南400年」和日本殖民台灣的50年，妄圖以此構建「台獨史觀」，抹滅先烈功績，粉飾殖民統治，混淆社會視聽，毒害青年一代，為其「新兩國論」虛構歷史依據。其所作所為是對中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆。

朱鳳蓮強調，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著中華民族偉大復興而終結。希望廣大台灣同胞銘記台灣先烈抗日歷史，深刻認識台灣光復重大意義，認清民進黨當局搞台獨分裂的本質和危害，堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，與大陸同胞一道，推進祖國統一進程，共享一個偉大國家的尊嚴和榮耀，以做堂堂正正的中國人而驕傲和自豪。