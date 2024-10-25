上任後兩赴金門！賴清德喊「台澎金馬寸土不讓」　背後聚焦「三元素」

▲總統賴清德主持「古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮」並與參戰官兵及眷屬午宴。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今年上任適逢古寧頭戰役75週年，今（25日）上午再赴金門，親自赴太武山公墓主持追思祭悼典禮。而這也是賴清德上任後，第2度赴金門，備受外界矚目。賴清德今的發言延續八二三戰役66週年、雙十國慶談話主軸，聚焦「團結」、「和平」、「民主」三元素，不分族群、地域的軍民合作，希望最大程度團結台灣社會。

金門位於台灣國土最前線，是守護台灣與印太地區民主自由第一道防線，古寧頭戰役則是國軍保衛台海和平的重要勝仗，其戰略地位相當重要。賴清德今主持「古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮」時說，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的第一場戰役，阻止了共軍的進犯，從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年，「如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園」。

事實上，賴清德上任後已經兩度赴金門，日前八二三戰役勝利66週年時首次赴金門，當時談話直接點破「中國要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼」，強調「我們有決心保護台澎金馬」、「地不分東西南北、不分族群，居民共同合作」，喊話北京政府「希望兩岸和平發展，台灣是熱愛和平的國家」，一面也呼籲國人，面對威權主義滲透與分化，要傳承823砲戰精神堅守民主自由。

黨政人士指出，此次賴清德的談話，仍延續八二三66週年、雙十國慶主軸，持續聚焦「團結」、「和平」、「民主」三元素。回顧賴清德的雙十國慶談話，直接點出75年前的古寧頭戰役、66年前的八二三戰役，都是「不分先來後到、不分族群你我，守住了台澎金馬，守住了中華民國」，中華民國才能在台澎金馬落地生根，且談及即便彼此立場不同、意見歧異，但始終願意彼此包容、攜手前進，凝聚成今天中華民國台灣的樣貌。

黨政人士說，賴清德雙十談話後隔日，旋即前往桃園榮家探視經歷古寧頭戰役的榮民前輩，今再親赴金門，主持古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮，是以具體行動展現「團結」主軸，「無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣」，都擁有抵抗威權主義、追求自由民主的共同信念。

第二，從古寧頭戰役歷史意義出發，對照當前國際局勢訴求「和平」。從地理位置來看，金門位於台灣國土最前線，不只是守護台灣民主自由第一道防線，同樣是守護印太地區、台海和平的第一島鏈，具關鍵戰略地位；從歷史事件來看，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的重要勝仗，從這個勝利開始，才奠定往後安定的基礎。古寧頭戰役參戰前輩們，亦是為「建立一個民有、民治、民享的民主共和國」，民主自由，也才能在這塊土地上成長茁壯。

黨政人士說，對照當前複雜的國際與區域政治情勢，日前中國對台進行「聯合利劍-2024B」軍演，或是北韓派遣部隊至俄羅斯協助攻打烏克蘭等，皆展現威權主義國家透過單邊挑釁行為，與「邪惡軸心」合作擴張，以破壞區域和平穩定。

黨政人士強調，賴清德此行背後意義，即是以紀念歷史事件，一來彰顯對金門防務的重視，二來向世界傳遞台灣自我防衛與維護主權的堅定信念，三來延續國慶談話脈絡，從國際民主陣營視角出發，希望威權主義國家回應國際社會期待，「一起承擔國際責任，對區域和全球的和平，做出貢獻」。

第三，謹記古寧頭與八二三精神，傳承「民主自由」。回顧八二三談話，賴清德以「如果當年政府決心不夠、官兵決心不夠」就無法成功守護中華民國，呼籲國人面對中國文攻武嚇、滲透分化，要傳承823砲戰精神，團結一致，守護自由民主；雙十國慶談話，則從古寧頭、八二三，談到台灣民主化運動「美麗島事件」，論述世世代代台灣人，堅守民主自由生活方式的堅持始終不變，彰顯「民主自由」是團結台灣人民的最大公約數，「是台灣兩千三百萬人民的共同夢想，也是台灣社會與國際社會共同的理想」。

黨政人士指出，面對中國灰色地帶侵擾手段層出不窮，賴清德此行背後另一層象徵意義，為金防部官士兵打氣外，也是應對中共灰色地帶侵擾，希望大家傳承古寧頭、八二三戰役參戰先烈精神，堅定守護台灣的自由民主，並以「民主自由」為最大公約數，團結全體國人。