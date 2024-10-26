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英核子潛艦出海6個月　超時值勤還缺糧！船員靠小熊軟糖「止餓」

英核子潛艦超時值勤還缺糧！　潛艦人員被迫吃小熊軟糖「止餓」

▲ 英國皇家海軍一艘核子動力潛艦的食物在巡航期間快要吃完，長官必須尷尬下令分享乾糧或吃小熊軟糖止餓。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國皇家海軍一艘核子動力潛艦在為期6個月的巡航期間居然缺糧，導致潛艦上的人員並須靠著口糧甚至是吃小熊軟糖「止餓」，原因是潛艦的海上補給計畫因不明原因被取消，醫護人員甚至擔心潛艦士兵因為飢餓或和注意力渙散等情況，必須提供口服咖啡因片「撐下去」。

英核子潛艦超時值勤還缺糧！　潛艦人員被迫吃小熊軟糖「止餓」

根據英國《太陽報》報導，這起事件發生在一艘先鋒級核子動力彈道的潛艦上，據了解，一般潛艦最多在海上僅能執行80天的任務，不過因為英國潛艦短缺，導致這艘潛艦被迫執行更長時間的巡航，更誇張的是，這艘潛艦的海上補給計畫因為不明原因被取消，潛艦長官最後是下令潛艦人員以小熊軟糖或是巧克力等乾糧充飢，除此之外，還要尋找剩餘的食物或是罐頭食品。

英核子潛艦超時值勤還缺糧！　潛艦人員被迫吃小熊軟糖「止餓」

報導也引述一名潛艦上的匿名醫護人員說法，由於擔心執勤時間過長，加上糧食不足的情況，造成潛艦人員在海上發生嚴重錯誤導致傷亡，醫護人員還要分配咖啡因片給予執勤的潛艦人員「挺下去」，另外，非值勤的艦艇人員也被要求多睡覺以節省體力。

英核子潛艦超時值勤還缺糧！　潛艦人員被迫吃小熊軟糖「止餓」

基於安全考量，報導中並未透露這艘潛艦的名稱，不過有得知情報但不願具名的消息人士透露，這是相當慘的情況，「若你沒值班，就會被強迫增加睡眠時間的方式來節省體力，鼓勵以睡覺的方法來降低更多的身體熱量燃燒」。

據了解，英國皇家海軍共有4艘先鋒級潛艦，固定會有一艘潛艦值勤巡航防範攻擊。另據取得的出航紀錄顯示，其中一艘「復仇號」（HMS Vengeance）是在今年3月返回母港時，創下6個月又18天的執勤紀錄，稍早，另一艘「警戒號」（HMSVigilant）也進行了195天的巡航任務。針對這起報導，英國皇家海軍發言人則是予以否認，表示潛艦人員在執勤期間並未有所謂的挨餓情況，「每位潛艦人員都獲得營養均衡的膳食照顧」。

英核子潛艦超時值勤還缺糧！　潛艦人員被迫吃小熊軟糖「止餓」

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