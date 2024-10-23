室友帶男友回家「躺床愛愛」　她憂留液體！室友回1句…全場傻眼

▲室友常帶男友回家恩愛。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

大部分情侶熱戀期愛得濃烈，天天膩在一起也不嫌煩，一名女網友表示，跟室友認識3年了，一起合租套房，但自從對方談戀愛後一切都變了，不僅常帶男友回來，還會趁她不在家時愛愛，房間內的床是兩張單人床併一起，她不能接受自己的床、棉被被噴濺到不明液體，閨蜜還說希望她忍完這學期，之後就會搬出去住。

女網友在Dcard發文，「室友帶男友回來做愛」，跟室友認識3年了，是很好的朋友，不過自從室友交了男友後，生活開始變調了，室友頻繁地帶男友回來，並在房間內愛愛，讓她感到不悅。房間的床是兩張床併在一起，雖然室友強調沒有碰到她的床，「但我還是很不能接受，感覺有體液噴濺的問題」。

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某次她買完午餐回去，準備打開門的瞬間，室友在房間裡喊不要開門，「我自己的房間，我要等他們處理完才能進去…我也是服了」，室友明明說不會回家，卻突然出現在家裡，室友解釋「突然想吃吃」，所以就帶男友回去了。

原PO提出，若想做可以開房間，或是去男友家，「搭火車也就不到30分鐘的時間」，但室友卻嫌遠，希望她忍完這學期，「她這學期可以減少在宿舍做的次數，下學期她就搬出去住了」，但想到自己的床、娃娃會被噴濺到，就讓她無法接受，「為什麼一定要在合租的空間做呢？」

貼文一出，網友也覺得扯，「叫你忍完這學期也太厚臉皮，連30分鐘車程或是花錢開房間都不願意，這種不尊重別人的朋友真的可以不要了」、「那個空間味道有夠重，沒碰到還是被影響好嗎」、「我也遇過這款的，後來跟室友鬧翻了，他竟然還到處說我是羨慕他可以帶男友回來，超傻眼」。