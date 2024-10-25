雨炸10縣市！4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

▲今(25)日持續受「潭美」外圍環流影響，北海岸、大台北東側、東半部有大量降雨。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(25)日持續受「潭美」外圍環流影響，北海岸、大台北東側、東半部有大量降雨，中央氣象署針對10縣市發佈超大豪雨特報。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今天下午起降雨將偏在東半部，沿海風力亦將逐漸減弱。苗栗以南平地的影響小；白天起各地氣溫明顯回升。各地區氣溫為：北部21至32度、中部21至33度、南部22至34度、東部23至31度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲10縣市超大豪雨特報。（圖／中央氣象署）

今(25)日基隆市地區、臺北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市(北海岸)及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，臺北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、臺東地區(含綠島、蘭嶼)及臺中山區(和平區稜線)、南投山區(仁愛鄉稜線)、桃園山區、新竹山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。超大豪雨地區：基隆市、臺北市、宜蘭縣。大豪雨地區：新北市。

明(26)日起大氣不穩定、東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨，仍需注意較大雨勢；下週(27)日午後山區及中南部平地易有對流發展；週末兩天白天微熱、早晚微涼。下週一至週三(28至30日)另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台再轉涼。下週四(31日)東北季風減弱回溫。

▲第20號輕度颱風「潭美」已進入南海；27日至30日在海南島南方海面，移速減慢、開始向東迴轉，不確定範圍明顯擴大(紅框)；「準康芮」則向西接近，在台灣東側北轉，不確定範圍亦擴大(紅框)。（圖／洩天機教室）

第20號輕度颱風「潭美」已進入南海；27日至30日在海南島南方海面，移速減慢、開始向東迴轉，不確定範圍明顯擴大；「準康芮」則向西朝台灣接近，在台灣東側北轉，不確定範圍亦擴大 (原因是「雙颱」互相逼近，期間有或大或小的牽引作用，加大不確定性)。最新歐洲模式模擬顯示，5天後「潭美」將再轉回偏西、無侵台疑慮，但「準康芮」的行徑，則需持續觀察。

