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黃牛殺手誕生！他嗆「檢舉到周杰倫演唱會當天」　過來人曝2難點

▲▼周杰倫「嘉年華」香港演唱會。（圖／杰威爾提供） 

▲周杰倫「嘉年華」演唱會一張票炒到10萬元以上。（圖／杰威爾提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

天王周杰倫演唱會門票，創下史上最難買紀錄，89萬人搶15萬張門票，甚至有黃牛喊出一張30萬的荒唐天價。豈料，搶不到票加上黃牛的橫行，讓一名黃牛殺手直接誕生。一名網友發文向黃牛喊話開戰，「沒用也沒差～讓你們這些垃圾黃牛麻煩我也很爽。反正我很閒，我直接發瘋」。

該名網友在臉書社團「演唱會【讓票‧換票‧求票】演唱會門票入場券」發文表示，他搶不到演唱會的票也認了，「但林北搶不到，黃牛也通通不准給我賣、你們其他人也不准買，買到也沒用」。

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黃牛殺手表示，到周杰倫演唱會最後一天，他都會在網路上不斷巡查，舉凡是Threads、FB社團、ptt、Dcard等社群平台，只要有人在賣黃牛票，不管是詐騙還是真的想賺錢，他都會一個一個截圖去系統檢舉，再去派出所備案，「不公開賣沒差，我已經開好小帳去釣你們私訊再截圖，沒用也沒差～讓你們這些垃圾黃牛麻煩我也很爽」。

黃牛殺手表示，「反正我很閒，我直接發瘋。哥布林們全部都給我乖乖一起去下水道看。然後，買黃牛票的在我這邊也是垃圾，以上」。

▲▼黃牛殺手誕生！他嗆「檢舉到周杰倫演唱會當天」　過來人嘆2難點。（圖／翻攝FB社團／演唱會【讓票‧換票‧求票】演唱會門票入場券）

▲黃牛殺手原文如上。（圖／翻攝FB社團／演唱會【讓票‧換票‧求票】演唱會門票入場券）

網友看完紛紛留言，「又一個崩潰了」、「普遍的粉絲需要您，超人雖然不會飛，但會瘋」、「幫你補血~加油~雖然我對周杰倫沒興趣但是這一波亂象太誇張了」、「請問檢舉網站去哪找，我也要加入檢舉達人行列」、「不是所有的英雄都披著披風」、「老哥，你的心意大家心領了，但要檢舉成功門檻太高，時間成本也高，金錢成本更高。只有截圖販賣資訊是不會立案的，除非是抓到文化部裁定的重點對象，不然你我都會是跳樑的小丑、黃牛們茶餘飯後的笑話，中華民國貪婪之島ㄏ」。

此外，也有過來人表示，要檢舉黃牛難如登天，因為檢舉必須要有票卷的座位跟流水編號，否則根本無法成立，「我半個月前已經檢舉10位黃牛都失敗了，因為我沒有黃牛手上票卷的座位跟流水編號，白癡政府喊喊口號而已，你真的要檢舉黃牛一定要跟他買票你才有資料能檢舉，要不然都是浪費時間」、「那些說想檢舉黃牛的，笑死我。黃牛也都只開放給VIP會員買而已，你們這些低端客人，黃牛根本不會看你們一眼，更不用說報價給你。會賣你們的頂多是路人牛」。

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