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富藝斯香港秋拍　常玉經典裸女現身台北　珍稀鐘錶共襄盛舉

▲▼富藝斯,常玉,台北。（圖／富藝斯提供）

▲常玉《曲膝仰臥裸女 II》，1950/1960年代作。（圖／富藝斯提供，下同）

生活中心／綜合報導

富藝斯「現代及當代藝術」、「TOKI（刻）鐘錶拍賣」及「名錶薈萃– 香港XIX」香港秋季拍賣將於11月2日至3日在和泰產險大直大樓舉行拍賣預展，台灣的觀眾可率先欣賞本季的精選拍品。

今年十一月，富藝斯將於秋季夜拍中首次呈獻常玉的經典之作《曲膝仰臥裸女II》。該作品來自巴黎知名收藏家艾立克·愛德華醫師（Doctor Eric Edwards）的珍藏，並創作於1950至1960年間，亦是常玉藝術生涯的重要時期。此幅作品畫面簡潔卻充滿情感，運用強烈的筆觸重新詮釋了斜倚裸女這一經典主題。畫中裸女以寥寥幾筆勾勒出大膽的輪廓，並與象牙色背景形成強烈對比，展現出形似中國水墨畫的視覺效果。

▲▼富藝斯,常玉,台北。（圖／富藝斯提供）
 ▲ 趙無極《27.6.70》，1970年作，© 2024 Artists Rights Society (ARS), New York / ProLitteris, Zurich。

本次日間拍賣中亦將呈現來自趙無極之女–趙善美珍藏的五件藝術佳作。其中《27.6.70》創作於1970年，是趙無極藝術生涯中的一個重要轉折點，作品融合了多元藝術風格，體現了趙無極對抽象表現的深度探索。畫作中白色、棕色與黑色的交融，呈現了強烈的動態和色彩運用，生動表現了趙無極對繪畫元素之間相互作用的精妙掌握。

富藝斯鐘錶本季將以日本鐘錶收藏為主題的拍賣專場《TOKI（刻）》為秋季拍賣拉開帷幕。此場拍賣深入探索全球歷史最悠久的鐘錶收藏市場之一，向全球藏家及鐘錶愛好者展現日本鐘錶收藏世界的多樣面貌。

▲▼富藝斯,常玉,台北。（圖／富藝斯提供）

▲（左至右）勞力士，「Cosmograph Daytona」型號6264，精鋼鏈帶計時腕錶，備「Paul Newman」錶盤，約1970年製。Roger Smith，「Series 2, Edition 3」型號，極度罕有重要，白金腕錶，約2013年製。Harry Winston，「Opus One, Piece Unique」型號 200/MAFPJ 38P，獨一無二，鉑金自動腕錶，約2001年製。

本次預展的精選拍品包括首度登場的Roger Smith Series 2，這款極其稀有的白金腕錶僅製作五枚，展現了Roger Smith與George Daniels的製錶技藝。另一亮點為海瑞溫斯頓與眾多獨立製錶師突破性合作所產出獨一無二的Opus One型號，亦是F.P. Journe最早其的作品之一。最後是一枚備「Paul Newman」錶盤的勞力士型號6264，其珍罕的727機芯和因歲月洗禮而呈現的奶油色錶盤使它成為鐘錶愛好者魂牽夢縈的夢幻逸品。

▲▼富藝斯,常玉,台北。（圖／富藝斯提供）

▲ 卡地亞，「Modèle A」，獨一無二、極度精細、富含重要歷史意義，黃金、黑瑪瑙、珍珠母、鑽石及水晶秘時座鐘，約1929年製。

《名錶薈萃：香港 XIX》將於11月23及24日舉槌，蒐羅超過200件拍品，涵蓋來自頂級鐘錶品牌及獨立製錶師的重要時計，不僅呈現時計製作的輝煌歷史，也展示其中嶄新創意。本場鐘錶拍賣由卡地亞法國製造的「Modèle A」神秘鐘領銜。座鐘由水晶、黃金、珍珠母、黑瑪瑙和鑽石製成，在卡地亞文獻之中記載其為1929年出品。「Modèle A」神秘鐘堪稱開創先河，其指針彷彿懸浮在透明的水晶方塊内，引人入勝。

富藝斯2024年香港秋季拍賣

現代及當代藝術拍賣
TOKI（刻）鐘錶拍賣
名錶薈萃：香港XIX

台北預展
11/2（六）～ 11/3（日）11am～6pm
和泰產險大直大樓
台北市中山區敬業二路55號

參觀查詢
電話：(02) 2758-5505
電郵：taiwanoffice@phillips.com
phillips.com

 

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