北市知名海鮮粥店驚傳「永久歇業」　老饕傻眼：要變美食沙漠了

▲阿英海產粥驚傳永久歇業。（圖／翻攝阿英海產粥臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北市科技大樓捷運站的排隊名店「阿英海產粥」，24日無預警宣布永久歇業，讓不少老饕震驚又難過。對此，店家近期不斷透露老闆娘阿英的健康狀況亮紅燈，也讓許多老顧客紛紛留言關心。

「阿英海產粥」23日先發文表示，老闆娘阿英從7月開始腰不舒服，這周突然心臟也不適，只能先去診所看醫生，日後再去大醫院檢查，所以請顧客體諒她們餐點延誤或提早打烊，24日也臨時休息。

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然而，「阿英海產粥」24日突然發文表示，「阿英海產粥下台一鞠躬，謝謝大家長久支持，永久歇業」。

網友看完紛紛留言，「來不及回味大學口味，祝福老闆娘健康平安一切順利」、「謝謝英姐，你是我的台大後門回憶之一」、「謝謝英姐煮美味的粥，保重身體最重要，祝你早日康復」、「天啊啊啊啊啊～這樣台北沒有海產粥可以吃了」、「噩耗，台大附近真的變成美食沙漠了」、「上個禮拜吃了一個很難吃的海鮮粥，本來晚上還想去買阿英，結果下雨沒去，結果居然是永別」。

據悉，「阿英海產粥」的湯頭鮮美獨特，在台大後門經營超過10年，除非打電話預約取餐，否則現場排隊都需要1小時以上才能吃到。