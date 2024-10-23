北市酒吧遭小偷！27歲男對峙警「廁所割頸亡」　竟是自家人闖空門

記者邱中岳、黃資真／台北報導

台北市中山區知名髮廊複合式酒館昨(22日)晚間驚傳死亡事件！警方獲報發生竊案趕赴店內，到場時27歲莊姓嫌犯將自己反鎖在廁所內，對峙20分鐘後警方破門而入，莊男竟持刀割頸，緊急送醫搶救後因大量失血宣告不治，而莊男竟是在店內工作的調酒師，疑似經濟壓力問題犯案。

該間髮廊兼酒館採複合式經營，白天為美髮沙龍，晚上9點後變身酒吧，昨晚因未營業因此員工在晚上8點關門後離去，8點40分店長收到店內警報響起，查看監視器影像時插頭還被拔除，緊急回放畫面查看才發現店內遭小偷，立即趕回店內並報案。

▲27歲莊姓調酒師闖自家空門，與警方對峙20分鐘後持刀自刎亡。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



▲警方持工具強行破門，卻發現犯嫌倒臥血泊中。



警方晚間8點54分獲報竊案，趕赴現場時嫌犯卻反鎖廁所內拒絕開門，雙方對峙20多分鐘，直到9點27分員警破門而入，卻驚見犯嫌倒臥血泊中，且頸部、手部有明顯傷口，疑似自殘，立即送醫搶救，最終仍在晚上10點宣告不治，已通知報案人、家屬至所製作筆錄釐清案情並報請刑事相驗。

警方進一步調查，犯嫌身分為27歲莊姓男子，在該店擔任調酒師，白天在補習班擔任助教，兼差賺錢，昨晚拿著店內備用鑰匙進入行竊，疑似因經濟壓力鋌而走險犯案，卻選擇走上絕路。

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