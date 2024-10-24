　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿北突然暈眩摔車...竟是急性骨髓性白血病　醫師提醒高齡男注意

▲衛福部南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方看診情形，非文中病人。（圖／記者高堂堯攝）

▲衛福部南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方看診情形，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

80歲葉老先生日前在路上騎腳踏車時，突然一陣暈眩而不慎跌倒在地，被路人叫救護車送往醫院後，原以為是在外被太陽曝曬熱昏頭，不料，醫師檢查發現他罹患「急性骨髓性白血病」，隨即安排住院治療；醫師提醒，該病症好發於65歲以上男性長者，若出現臉色蒼白疲勞、不明原因發燒不退、莫名的瘀青、骨頭疼痛等症狀，建議就診。

依據衛福部國民健康署110年癌症登記報告指出，白血病發生率排名於男性第9位、女性為第12位，其中急性骨髓性白血病（AML）患者佔比超過3成；衛福部南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方指出，AML初期症狀不具特異性，易被誤為感冒而忽視，許多患者透過健康檢查等才意外發現，而且病程發展相當快，須儘速接受治療，才有機會獲得控制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳筠方說明，急性骨髓性白血病主因為骨髓母細胞產生癌變，導致骨髓中芽細胞（Blast cell）大量增生；而芽細胞是白血球的前身，不具備正常白血球的功能，大量增加反會擠壓其他正常造血細胞的生存空間，導致紅血球及血小板數量下降、患者出現貧血（疲倦、臉色蒼白、頭暈無力）、凝血功能下降（身體異常瘀青、流鼻血、牙齦流血）等症狀。

治療方面，隨醫療科技持續進步，有化學治療、造血幹細胞移植、標靶治療及CAR-T等不同方式可選擇，醫師則會根據病患整體狀況來評估：陳筠方表示，60歲以下會安排強度較高且密集的治療方式，並會考慮進行造血幹細胞移植，而年紀較大且身體機能較差者，會採取相對緩和性的治療及輸血，達到病情控制並且改善生活品質。

南投醫院指出，為讓更多癌症患者與家屬能在南投縣獲優質癌症治療服務、不需長途奔波，院長洪弘昌努力於今年啟用癌症治療中心，將癌症專科門診、防治暨體檢中心、放射治療中心與化學治療中心整合於同棟大樓中，提供患者舒適溫馨的治療環境，作為南投地區癌症病患的堅強後盾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
梁云菲突認分手！　2句話洩感情現況
無照女載男友闖紅燈　2人慘被撞噴畫面曝
爆乳人妻黃牛正面曝！臉書狂曬奢豪生活
王陽明70歲超辣岳母開衩禮服走光了　特地返台久違露面
新冠新變種XEC全球竄升！專家憂11月進入台灣
快訊／上市建材商暗槓逾8億貨款　董娘羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市知名海鮮粥店驚傳「永久歇業」　老饕傻眼：要變美食沙漠了

快訊／大雨猛轟東北部！基隆市宣布「25日正常上班上課」

阿北突然暈眩摔車...竟是急性骨髓性白血病　醫師提醒高齡男注意

宜蘭17條「土石流黃色警戒」　農業部籲預防性疏散

快訊／豪大雨轟炸「台鐵平溪線預警停駛」　午夜前難通車

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光　萬人暴動排隊

桃園捷運綠線進度超前！通過耐壓測試　主變電站今起正式供電

「碳費大戶」台積電估年繳10億最多　彭啓明：台電中油各約5億

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆

陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

北市知名海鮮粥店驚傳「永久歇業」　老饕傻眼：要變美食沙漠了

快訊／大雨猛轟東北部！基隆市宣布「25日正常上班上課」

阿北突然暈眩摔車...竟是急性骨髓性白血病　醫師提醒高齡男注意

宜蘭17條「土石流黃色警戒」　農業部籲預防性疏散

快訊／豪大雨轟炸「台鐵平溪線預警停駛」　午夜前難通車

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光　萬人暴動排隊

桃園捷運綠線進度超前！通過耐壓測試　主變電站今起正式供電

「碳費大戶」台積電估年繳10億最多　彭啓明：台電中油各約5億

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆

陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

于美人、吳淡如注意！Meta新技術防「藍勾勾」假冒詐騙

北市知名海鮮粥店驚傳「永久歇業」　老饕傻眼：要變美食沙漠了

台南新社宅招標　車程12分到台鐵

速霸陸推出「BRZ珍珠紫特仕版」　美規限量500台、手排獨享

林佳龍三訪瓜地馬拉　廖婉如首度陪同盼展開柔性夫人外交

連2年傳訊性騷中市女議員　犯嫌到案說明遭送社會局裁處

三重國小捷運站驚見「球棒哥」揮舞咆哮　乘客走避嚇報案

總預算案協商結果出爐　民進黨團：美中不足但為顧全大局可接受

「國光女神」突認分手了！　梁云菲2句話洩感情現況

王彩樺容貌焦慮「每個禮拜跑醫美」！　臉變到老公認不出：不能讓自己變醜

「大傑」點獵人套餐被店員打槍　遇史上最強敵！7萬人朝聖笑翻

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

超多妹求周董票「無套可吃藥3S」！網傻了

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

更多熱門

相關新聞

彰化失智翁騎車迷航至信義鄉山區警急尋獲

彰化失智翁騎車迷航至信義鄉山區警急尋獲

彰化縣77歲林姓老翁患有失智症，8日下午自住處騎乘機車外出想上街理髮，沒想到卻迷航近6小時，把車子騎到離家80公里遠的南投信義鄉同富村，所幸警方接獲家屬報案後，於晚間尋獲林翁，平安護送他回家。

港男來台玩摔到腦重傷！回救命地慶祝重生

港男來台玩摔到腦重傷！回救命地慶祝重生

快訊／萬華凌晨車禍！翁騎單車逆向遭飛亡

快訊／萬華凌晨車禍！翁騎單車逆向遭飛亡

疑遭吹倒！台中女摔車一度無呼吸心跳

疑遭吹倒！台中女摔車一度無呼吸心跳

台南學校首創「筆試+路考」的腳踏車考照服務

台南學校首創「筆試+路考」的腳踏車考照服務

關鍵字：

急性骨髓性白血病血癌老人腳踏車暈眩摔車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面