阿北突然暈眩摔車...竟是急性骨髓性白血病　醫師提醒高齡男注意

▲衛福部南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方看診情形，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

80歲葉老先生日前在路上騎腳踏車時，突然一陣暈眩而不慎跌倒在地，被路人叫救護車送往醫院後，原以為是在外被太陽曝曬熱昏頭，不料，醫師檢查發現他罹患「急性骨髓性白血病」，隨即安排住院治療；醫師提醒，該病症好發於65歲以上男性長者，若出現臉色蒼白疲勞、不明原因發燒不退、莫名的瘀青、骨頭疼痛等症狀，建議就診。

依據衛福部國民健康署110年癌症登記報告指出，白血病發生率排名於男性第9位、女性為第12位，其中急性骨髓性白血病（AML）患者佔比超過3成；衛福部南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方指出，AML初期症狀不具特異性，易被誤為感冒而忽視，許多患者透過健康檢查等才意外發現，而且病程發展相當快，須儘速接受治療，才有機會獲得控制。

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陳筠方說明，急性骨髓性白血病主因為骨髓母細胞產生癌變，導致骨髓中芽細胞（Blast cell）大量增生；而芽細胞是白血球的前身，不具備正常白血球的功能，大量增加反會擠壓其他正常造血細胞的生存空間，導致紅血球及血小板數量下降、患者出現貧血（疲倦、臉色蒼白、頭暈無力）、凝血功能下降（身體異常瘀青、流鼻血、牙齦流血）等症狀。

治療方面，隨醫療科技持續進步，有化學治療、造血幹細胞移植、標靶治療及CAR-T等不同方式可選擇，醫師則會根據病患整體狀況來評估：陳筠方表示，60歲以下會安排強度較高且密集的治療方式，並會考慮進行造血幹細胞移植，而年紀較大且身體機能較差者，會採取相對緩和性的治療及輸血，達到病情控制並且改善生活品質。

南投醫院指出，為讓更多癌症患者與家屬能在南投縣獲優質癌症治療服務、不需長途奔波，院長洪弘昌努力於今年啟用癌症治療中心，將癌症專科門診、防治暨體檢中心、放射治療中心與化學治療中心整合於同棟大樓中，提供患者舒適溫馨的治療環境，作為南投地區癌症病患的堅強後盾。