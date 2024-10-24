高雄民生醫院連環烏龍「4月開錯刀」5月又輸錯血　醫檢師記大過

▲高雄市立民生醫院。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立民生醫院今年4月發生名醫開錯刀事件，今(23日)議員質詢時，再爆料5月還有一起輸錯血的烏龍案，衛生局證實有此事，強調已對涉嫌疏失的醫檢師記大過一支懲處。

高雄市議會今日進行警消衛環部門質詢，國民黨高雄市議員陳麗娜今日緊抓衛生局，指民生醫院繼開錯刀事件後，衛生局緊急換下院長、副院長投入矯正措施，但又接連發生出包，包括給病患輸錯血送入加護病房、急診室看錯病人、延誤轉診致患者死亡，家屬抬棺抗議、借長庚醫師的牌執業，卻未實際看診。

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▲高雄市立民生醫院前胸腔外科主任陸希平對病患開錯刀。（圖／民眾提供）

民生醫院對此表示，院內於今年5月發生輸血錯誤醫療事故，經醫院積極處置後病人康復出院。除於5月27日主動通報重大醫療事故平台，並對涉有疏失的醫檢師核予大過1支懲處。

針對議員指涉借牌執業一事，民生醫院強調，「未有」長庚醫師借牌不看診事宜，目前與長庚醫院合作為心臟血管外科，每週一診，週三會搭配心導管手術開刀，另外長庚急診醫師每月「醫療合作」約12班。

而醫療爭議抬棺案，先前院方已解釋，經過外部醫療專家前來仔細審查醫療處置，「相關處置過程及醫療決策均符合醫療常規，無明顯醫療過失」。院方也秉持最大誠意與家屬溝通協調，但家屬堅持事醫療過失，全案在10月11日由衛生局完成調處程序，目前已進入司法程序。

另有關急診室看錯病人，民生醫院指出，是私人護理之家送錯A住民至醫院，身上皆為B住民的證件， 急診護理師依規定執行病人辨識，主動發現並等待家屬到場確認，及時發現並通報病安事件。