　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄民生醫院連環烏龍「4月開錯刀」5月又輸錯血　醫檢師記大過

▲▼高雄市立民生醫院。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市立民生醫院。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立民生醫院今年4月發生名醫開錯刀事件，今(23日)議員質詢時，再爆料5月還有一起輸錯血的烏龍案，衛生局證實有此事，強調已對涉嫌疏失的醫檢師記大過一支懲處。

高雄市議會今日進行警消衛環部門質詢，國民黨高雄市議員陳麗娜今日緊抓衛生局，指民生醫院繼開錯刀事件後，衛生局緊急換下院長、副院長投入矯正措施，但又接連發生出包，包括給病患輸錯血送入加護病房、急診室看錯病人、延誤轉診致患者死亡，家屬抬棺抗議、借長庚醫師的牌執業，卻未實際看診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄市立民生醫院胸腔外科主任陸希平。（圖／民眾提供）

▲高雄市立民生醫院前胸腔外科主任陸希平對病患開錯刀。（圖／民眾提供）

民生醫院對此表示，院內於今年5月發生輸血錯誤醫療事故，經醫院積極處置後病人康復出院。除於5月27日主動通報重大醫療事故平台，並對涉有疏失的醫檢師核予大過1支懲處。

針對議員指涉借牌執業一事，民生醫院強調，「未有」長庚醫師借牌不看診事宜，目前與長庚醫院合作為心臟血管外科，每週一診，週三會搭配心導管手術開刀，另外長庚急診醫師每月「醫療合作」約12班。

而醫療爭議抬棺案，先前院方已解釋，經過外部醫療專家前來仔細審查醫療處置，「相關處置過程及醫療決策均符合醫療常規，無明顯醫療過失」。院方也秉持最大誠意與家屬溝通協調，但家屬堅持事醫療過失，全案在10月11日由衛生局完成調處程序，目前已進入司法程序。

另有關急診室看錯病人，民生醫院指出，是私人護理之家送錯A住民至醫院，身上皆為B住民的證件， 急診護理師依規定執行病人辨識，主動發現並等待家屬到場確認，及時發現並通報病安事件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃牛夫妻搶到50張票　存廢關鍵曝光
「22:02新莊店」火鍋沾老鼠屎　業者曝補償方案
統一發票預算大增！　中獎組數有望增多
機會來了！沒搶到周杰倫門票　這職位需求99人
下班注意！新北基宜8地淹水警戒　七堵、蘇澳5區域列一級
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆
黃牛夫妻爽賺200萬！　竟哭窮：還負債千萬
快訊／黃牛夫妻檔上銬！　穿短裙移送

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光　萬人暴動排隊

桃園捷運綠線進度超前！通過耐壓測試　主變電站今起正式供電

「碳費大戶」台積電估年繳10億最多　彭啓明：台電中油各約5億

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆

陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

萬人揪爬下水道聽周杰倫！IKEA小編出手「激推1物」　笑翻一票人

機會來了！沒搶到周杰倫門票「104列大巨蛋職缺」　這職位需求99人

快訊／雨區又變大「8縣市豪大雨特報」　警戒到明天

高雄民生醫院連環烏龍「4月開錯刀」5月又輸錯血　醫檢師記大過

串流「Max」台灣要上線了！價格方案出爐　六人行、權力遊戲都能看

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光　萬人暴動排隊

桃園捷運綠線進度超前！通過耐壓測試　主變電站今起正式供電

「碳費大戶」台積電估年繳10億最多　彭啓明：台電中油各約5億

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆

陸客終於來了！金門縣府派團訪廈漳泉　盼加速推動遊金熱潮

萬人揪爬下水道聽周杰倫！IKEA小編出手「激推1物」　笑翻一票人

機會來了！沒搶到周杰倫門票「104列大巨蛋職缺」　這職位需求99人

快訊／雨區又變大「8縣市豪大雨特報」　警戒到明天

高雄民生醫院連環烏龍「4月開錯刀」5月又輸錯血　醫檢師記大過

串流「Max」台灣要上線了！價格方案出爐　六人行、權力遊戲都能看

《咒術迴戰》祈本里香要來台灣了！　專場首度與粉絲見面

女兒右眼手術「左眼也被開了」！爸爸傻眼　院方：醫生出於好心

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

「22:02新莊店」沾老鼠屎　業者清消後推優惠：連4天送豬肉套餐

高通宣布與Mistral AI合作　為邊緣裝置打造全新生成式AI模型

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提「壯促法」　朝野盼先開公聽會凝共識

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水　醫指1物：有多種病原體

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

生活熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

不斷更新／潭美發威「3地區今停班停課」

超多妹求周董票「無套可吃藥3S」！網傻了

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

更多熱門

相關新聞

高市衛生局副局長挨轟　綠議員幫緩頰

高市衛生局副局長挨轟　綠議員幫緩頰

高雄市立民生醫院今年4月爆出名醫開錯刀，導致院長、副院長接連下台，衛生局指派副局長潘炤穎接任醫療副院長，不過國民黨高雄市議員陳麗娜今天質詢時，認為潘炤穎資格不符，且接掌整頓民生醫院卻又發生出包，要求潘應該開除自己。對此，接續質詢的民進黨高雄市議員郭建盟則緩頰表示，擋子彈的人有時候也不是神仙，鼓勵衛生局全力以赴，把任務完成。

小港、釜山機場正式成「姊妹」

小港、釜山機場正式成「姊妹」

碩士生開車衝坡破護欄　摔進壽山山坡卡樹梢

碩士生開車衝坡破護欄　摔進壽山山坡卡樹梢

藍議員控高市府官員領雙薪　衛生局打臉

藍議員控高市府官員領雙薪　衛生局打臉

盤點6演唱會夯點周邊房價　周董大巨蛋開唱成第一波考驗

盤點6演唱會夯點周邊房價　周董大巨蛋開唱成第一波考驗

關鍵字：

高雄民生醫院輸血

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面