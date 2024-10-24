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兼任副院長民生醫院仍出包！高市衛生局副局長挨轟　綠議員緩頰

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲國民黨高雄市議員陳麗娜今日質詢，針對潘炤穎兼任民生醫院副院長頗有微詞。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立民生醫院今年4月爆出名醫開錯刀，導致院長、副院長接連下台，衛生局指派副局長潘炤穎接任醫療副院長，不過國民黨高雄市議員陳麗娜今天質詢時，認為潘炤穎資格不符，且接掌整頓民生醫院卻又發生出包，要求潘應該開除自己。對此，接續質詢的民進黨高雄市議員郭建盟則緩頰表示，擋子彈的人有時候也不是神仙，鼓勵衛生局全力以赴，把任務完成。

陳麗娜今天質詢指出，市立民生醫院爆出開錯刀事件，導致院長、副院長下台，衛生局指派副局長潘炤穎擔任醫療副院長，不過經查，副院長應具「師」級資格，但她查詢潘的資歷，認為資格不符，不應擔任副院長。

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳麗娜質疑潘炤穎不具擔任副院長資格領雙薪。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

潘炤穎答覆，他在今年5、6月間接任代理民生醫院醫療副院長，工作在於矯正相關流程，至於資格「都依照人事法規辦理，報告陳議員，我是師一級醫事人員，這沒有問題」。

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳麗娜認為潘炤穎應月領有50萬，比在座局長都還多。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

陳麗娜也質疑，潘炤穎副院長兼任副院長，是否領績效獎金30萬？是否月領雙薪50萬？比總統還多。潘炤穎駁斥，「沒有」，強調依法申報薪資所得，薪資所得有浮動，當下並無法詳述。

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳麗娜盲猜潘炤穎月薪領多少，潘炤穎皺眉頭。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

陳麗娜接著爆料，潘炤穎接任民生醫院副院長後，還發生給病患輸錯血送入加護病房、急診是看錯病人、延誤轉診致患者死亡，家屬抬棺抗議、借長庚醫師的牌執業無實際看診，怒斥潘炤穎嚴以律別人，寬以待己，當時開錯刀事件以內部疏失開除院長、副院長，要求潘應該開除自己？質詢砲火相當猛烈。

▲▼兼任副院長民生醫院仍出包！高市衛生局副局長挨轟　綠議員幫緩頰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲兼任副院長民生醫院仍出包！高市衛生局副局長挨轟，綠議員幫緩頰。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後接續上台質詢的郭建盟則替衛生局緩頰表示，擋子彈的人本來就比較辛苦，要面對很多的質疑，辛苦大家了，但還是要全力以赴。他也鼓勵表示，擋子彈的人有時候也不是神仙，但是要能把過去的一些問題面對好、做好，把任務完成。

衛生局隨後發聲明指出，潘炤穎副局長本職為醫事檢驗師，經中央銓敘部「師一級醫事人員」資格銓審無誤。陳議員所指「醫檢師是醫技人員與一般所認定師級不一樣」，是完全錯誤資訊。

另查，潘副局長的薪資均依公務人員待遇、加給及高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定發給，以「不重領、不兼領為原則，無支領雙薪」，並依法財產申報在案。

衛生局強調，潘炤穎副局長曾歷任民生醫院管理中心主任、疾管處處長、簡任技正、代理醫政科科長及副局長等職務，依據《各機關職務代理應行注意事項》第3點規定，具備代理民生醫院副院長所需的職等資格。

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