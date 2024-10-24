智利學校「汽油彈爆炸」35師生輕重傷　學生為抗議自製爆裂物釀禍

▲汽油彈爆炸造成至少34名學生、1名教師受傷，部分傷者有生命危險。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

智利首都聖地牙哥一間學校23日發生汽油彈爆炸事件，當時正值學校畢業典禮準備期間，造成至少34名學生、1名老師受傷，其中5人有生命危險。據信是一群在校生在洗手間製造汽油彈時，其中一枚爆炸。

法新社、美聯社報導，事發於聖地牙哥巴羅斯阿拉納國家寄宿學校（Barros Arana National Boarding School），現階段尚不清楚爆炸原因，但警方已證實發現可能用來製造汽油彈的瓶罐與燃料。

▲消防人員獲報趕抵現場。（圖／達志影像／美聯社）

針對此案，警督阿波諾斯（Fernando Albornoz）透露，一群15歲至18歲學生當時在洗手間製作俗稱汽油彈的「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail），但其中一枚爆炸，造成多名學生多處燒傷。

爆炸發生後引發火勢，消防人員到場迅速控制住現場，封鎖周邊道路。已知11名學生傷勢嚴重住院，燒傷已影響呼吸系統，其他多名學生傷勢較輕，一名協助學生的教師倒下送醫。

另據智利媒體，學生打算在畢業典禮造成嚴重破壞。內政部長杜哈（Carolina Toha）直言，這是一場悲劇，汽油彈是武器，並不是可接受的示威抗議工具。

▼智利媒體指出，學生打算在畢業典禮造成嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）