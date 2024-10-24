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「亞洲蹲」壓爆馬桶！他摔坐碎裂陶瓷噴血　幸運保住「2個地方」

▲▼日男連偷18座馬桶，被警察封為「馬桶之神」。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲高雄一名男子借用朋友家廁所，蹲在坐式馬桶上如廁，馬桶不堪負荷當場爆裂。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名高姓男子會患有腸躁症，他到朋友家聚會，餐後突然一陣便意，便借用友人家廁所，入廁後打開坐墊，以「亞洲蹲」的姿勢站在馬桶上上廁所，沒想到馬桶負荷不了重量當場爆裂，高姓男子瞬間跌坐在一堆碎陶瓷裡，臀部被割出一道長25公分、深度5.5公分的嚇人傷口，所幸沒有傷到肛門。經送醫急救後，醫護團隊將傷口清創並另造廔管排便，把感染降到最低，男子也順利在一周後出院。

收治病例的阮綜合醫院大腸直腸外科醫院林順久表示，50歲高先生在朋友借廁所，並站上馬桶蹲廁所，導致坐式馬桶不堪負重爆裂，高先生一屁股坐在碎裂的陶瓷上，被朋友緊急送到急診。經過檢查，高先生右邊臀部從右至左有一道長25公分、深5.5公分的撕裂傷，左邊臀部也有約5公分長較淺的傷口，所幸中間部位的肛門逃過一劫。

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▲▼馬桶爆裂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子跌坐在碎陶瓷裡，屁股劃出一道長25公分、深5.5公分的撕裂傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

林順久進一步指出，高先生經過詳細檢查，傷口沒有傷及重要神經、血管、生殖器，不過他患有腸躁症，有內痔無外痔，因傷口深及臀大肌，且距離肛門極近，一般手術處理這樣的傷口，會考慮排泄物容易引發感染，大多是不予縫合的。考量高先生傷口深又長，不縫合又無法癒合，最終醫護團隊決定拚一下，將傷口清創後縫合並另造廔口排便，把感染風險降到最低，手術歷時一個半鐘頭。幸好高先生並未發生感染問題，住院1週即出院，約3週後回診拆線，雖然留疤痕但恢復良好。

▲▼馬桶爆裂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子術後恢復狀況良好。（圖／記者許宥孺翻攝）

林順久強調，肛門外傷的影響不容小覷，嚴重程度會使手術治療上增加複雜性，最常見是嚴重感染，因為肛門皮膚皺褶多、周圍組織豐富，一旦傷口癒合不良或感染，治療過程將十分棘手，可能影響排便功能，甚至導致失禁留下後遺症。而在傷口癒合期間，患者除了承受極大疼痛，影響生活品質，也可能留下心理創傷。

▲▼馬桶爆裂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合醫院大腸直腸外科醫院林順久。（圖／記者許宥孺翻攝）

林順久指出，蹲著排便是比較符合人體排泄系統結構的，主要是蹲式比坐式的「肛直腸角」角度大，比較好施力、順暢。但現代除了某些公共場所有蹲式馬桶，家常普遍還是坐式馬桶，比較不會感到腳痠，老年人起身也比較容易。但最要不得的還是站上馬桶如廁，在坐式馬桶上「亞洲蹲」，不僅增加馬桶承重壓力，也可能因重心不穩而滑倒或跌倒而摔傷或其他意外傷害。

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