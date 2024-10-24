不滿叔叔在家亂堆雜物！侄兒酒後失控涉縱火　遭警噴辣椒水管束

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區南榮路一棟4樓透天厝24日凌晨發生火警，現場1樓疑似廢棄馬達起火，警消獲報後前往現場灌救，但屋內一名41歲吳姓男子酒後情緒不穩，見警破門失控咆哮，被員警噴辣椒水強制送醫，同住的63歲叔叔則自行下樓。據調查，吳姓叔姪疑因雜物處理起口角，不久後就發生火警，警方目前朝縱火罪偵辦。

24日凌晨0時許，有民眾報案指稱位於鳳山區南榮路某民宅疑似冒煙起火，員警及消防隊人員等前往查看，現場為一樓疑似廢棄馬達有火苗冒煙情形，火勢隨即遭現場處理員警撲滅。

▲高雄透天厝深夜火警，同住的姪子情緒失控，被警方強制送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）



不過，當時人在一旁的41歲吳男酒後情緒激動，先是跌倒摔到受傷流血，再對著破門救火的警消失控咆哮，遭到員警噴辣椒水，進行保護管束後送往醫院。而同住的吳男叔叔聽到樓下紛爭後，自行下樓，所幸未造成人員傷亡。

警方查訪附近鄰居表示，案發前有聽到該民宅內吳姓叔姪有口角紛爭，吳姓叔叔則表示當時已上樓，不知為何一樓會起火。

但據了解，吳男疑不滿叔叔在家裡堆放雜物，2人發生爭吵，不久後就傳出火警。警方目前已完成筆錄，初步研判廢棄馬達等雜物自燃機率低，已朝向縱火罪偵辦。

▲▼高雄透天厝深夜火警，同住的姪子情緒失控，被警方強制送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

