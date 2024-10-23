獨／高雄警侵占悠遊卡！自己人調監視器抓到　慘被記過2次

▲ 高雄市警察局苓雅分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一位民眾在超商遺失悠遊卡，向派出所報案，最後警方不但找到這張遺失的悠遊卡，同時也將涉嫌侵占者移送法辦！不過最讓人意外的是，涉嫌侵占者竟然是一名員警。

10月21日時，一位民眾到派出所報案，表示自己的悠遊卡在超商付完款之後忘了帶走，員警調閱監視器發現這張悠遊卡，疑似在超商被人撿走了，於是通知對方到案說明，這才發現拾獲悠遊卡的竟是「自己人」，而該名警員也於23日中午，在所屬分局督察組人員陪同下前往苓雅分局製作筆錄。

據了解，該名警員坦承自己撿到悠遊卡，不過因為撿到時間太晚了，所以就沒有交出來，而是先放在身上。

記者求證受理的苓雅分局，一開始說法反覆，最後回應表示：「本案緣民眾於10月21日0時4分許至本分局報案，在三多三路超商內遺落悠遊卡乙張，經比對監視器影像，鎖定係高雄市警察局一名林姓警員拾取。本分局鎖定身分後，立即通知林員到案說明，全案依侵占遺失物罪嫌函送檢察署偵辦」。

消息傳到林姓員警所屬分局之後，督察組人員陪同進行筆錄，同時調查後認為林姓員警「有犯意」，明快做出決定：「除刑案偵辦移送之外，秉持警紀警辦、毋枉毋縱之立場，整飭警察風紀決心，勇於面對問題；相關懲處如下：林員行為不檢部分依警察人員獎懲標準「從重」予以林員記過二次處分，並列為分局教育輔導人員，及追究主管考核監督責任，以維警察形象。